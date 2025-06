Rissa a bottigliate tra stranieri al Parco XII Aprile durante una passeggiata del comitato cittadino per la sicurezza

E' assurdo che un parco sia non frequentabile da comuni cittadini per la presenza di delinquanti, spacciatori che rischiano di compromettere la sicurezza di tutti. E' la prova provata che i timori dei cittadini e gli allarmi lanciati sono fondati'. A parlare Mattia Meschieri che questa sera, insieme ad altri componenti del gruppo civico 'Modena Merita di più', che ha organizzato, alcun giorni fa, la serata alla sala Pucci sulla sicurezza, aveva dato appuntamento al parco XXII aprile per parlare dei dettagli della prossima iniziativa organizzata dal gruppo il 1° luglio prossimo ai Giardini Ducali. Luogo, come il XXII aprile, spesso al centro della cronaca cittadina per problemi legati allo spaccio e all'illegalità.Per loro doveva essere una tranquilla serata di confronto e che intorno alle 21 si è trasformata invece in un momento di tensione e paura. Erano da poco passae le ore 21L’incontro, organizzato per discutere i dettagli dell’iniziativa pubblica prevista per il 1° luglio, è stato improvvisamente interrotto da una scena che ha generato forte timore tra i presenti: due gruppi di uomini, presumibilmente di origine nordafricana, si sono affrontati con urla, insulti e lanci di bottiglie.L’episodio si è verificato sul lato del parco che si affaccia su via Buozzi e via Attiraglio, un’area purtroppo già nota per episodi di degrado legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.A peggiorare ulteriormente la situazione, una delle persone coinvolte nella rissa si è avvicinata al gruppo di cittadini con atteggiamento minaccioso, costringendo molti di loro ad allontanarsi rapidamente per precauzione. “È stato un momento di grande tensione – raccontano alcuni dei partecipanti – ci siamo trovati in mezzo a una scena violenta, e quando uno dei soggetti si è diretto verso di noi in modo aggressivo, siamo scappati senza pensarci due volte.”'È la conferma di ciò che viviamo ogni giorno'“Quanto accaduto davanti ai nostri occhi è purtroppo la conferma di tutto ciò che denunciamo da tempo: un clima di degrado e insicurezza che tanti cittadini vivono ogni giorno”, ha dichiarato Mattia Meschieri, uno dei promotori del comitato. “È assurdo che anche durante l’estate, i parchi cittadini – che dovrebbero essere oasi di ristoro, luoghi dove prendere una boccata d’aria e svagarsi, specie la sera quando le temperature si abbassano – siano invece costantemente monopolizzati da presenze legate allo spaccio e alla criminalità.”Il comitato, sorto per dare voce ai cittadini che chiedono maggiore attenzione al tema della sicurezza urbana, non ha intenzione di arretrare.Anzi, l’episodio rafforza la volontà di portare avanti l’iniziativa del 1° luglio proprio al Parco 22 Aprile, con lo scopo di riappropriarsi simbolicamente di uno spazio pubblico sempre più percepito come insicuro.Una richiesta di ascolto alle istituzioni“C’è chi ha paura anche solo di uscire la sera, e questo non può essere considerato normale in una città come Modena”, ha aggiunto Meschieri. Il comitato ribadisce la necessità di un presidio più costante delle aree verdi, soprattutto nelle ore serali, e l’urgenza di politiche concrete per contrastare il degrado urbano.L’appuntamento del 1° luglio sarà, a questo punto, non solo un’occasione per dialogare con i cittadini, ma anche un messaggio chiaro alle istituzioni: Modena merita di più. Merita spazi pubblici sicuri, vivibili e accessibili a tutti, senza dover convivere con la paura.