Sisma in Romagna: ancora una scossa 4.1 all'aba a Gambettola

La terra trema ancora in Romagna. Un terremoto di magnitudo 4.1 e profondità di 18 chilometri è avvenuto alle 06:32 di questa mattina in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. Al momento non si registrano danni.Il sisma fa seguito a quello di due giorni fa sempre di magnitudo 4.1 e si inserisce in uno sciame sismico che da giorni tiene in apprensione la provincia di Forlì e Cesena. Al terremoto di questa mattina hanno fatto seguito altre due scosse di magnitudo inferiore.