Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'

Articoli più Letti

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'