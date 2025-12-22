Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

E' Massimo Verri, 50enne di Mirandola e dipendente della cooperativa di trasporti Unitrans di Medolla, l'autotrasportatore che ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina nella discarica di Ginestreto, gestita dalla società Sogliano Ambiente.

Massimo Verri sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso.

Domani, la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l'intera giornata in segno dl lutto. 'Quanto accaduto, ha toccato da vicino alcuni dipendenti di Sogliano Ambiente, tra i primi a intervenire, purtroppo inutilmente, in soccorso dell'uomo, impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti - si legge in una nota -. La società, che si è messa prontamente a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi del caso, conclusi nel pomeriggio, desidera esprimere il suo più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore'.