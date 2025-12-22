Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

L'uomo era dipendente della cooperativa di trasporti Unitrans di Medolla

1 minuto di lettura

E' Massimo Verri, 50enne di Mirandola e dipendente della cooperativa di trasporti Unitrans di Medolla, l'autotrasportatore che ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina nella discarica di Ginestreto, gestita dalla società Sogliano Ambiente.

Massimo Verri sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso.

Domani, la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l'intera giornata in segno dl lutto. 'Quanto accaduto, ha toccato da vicino alcuni dipendenti di Sogliano Ambiente, tra i primi a intervenire, purtroppo inutilmente, in soccorso dell'uomo, impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti - si legge in una nota -. La società, che si è messa prontamente a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi del caso, conclusi nel pomeriggio, desidera esprimere il suo più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Mirandola, Platis (FI): 'Quattro ambulanze in avaria in due giorni, servono risposte'

Mirandola, Platis (FI): 'Quattro ambulanze in avaria in due giorni, servono risposte'

Mirandola: si rompono un tubo dell'acqua al Pronto Soccorso e due ambulanze in un giorno

Mirandola: si rompono un tubo dell'acqua al Pronto Soccorso e due ambulanze in un giorno

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti In treno con oltre mezzo chilogrammo di hashish e marijuana: arrestato

In treno con oltre mezzo chilogrammo di hashish e marijuana: arrestato

Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Lapide Estensi, Giovanardi replica al Comitato: 'Proteste grottesche che umiliano Modena'

Lapide Estensi, Giovanardi replica al Comitato: 'Proteste grottesche che umiliano Modena'

Da una cena tra amici a una comunità: il Natale di “Eravamo 4 amici al bar”

Da una cena tra amici a una comunità: il Natale di “Eravamo 4 amici al bar”