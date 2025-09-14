Trasporto pubblico: le novità dal 15 settembre

Sono le principali novità previste per il servizio urbano di Modena dal 15 settembre, con l’attivazione dell’orario scolastico del trasporto pubblico.
'Grazie al percorso intrapreso da SETA per recuperare autisti, e attraverso l’ottimizzazione dei percorsi delle linee urbane esistenti, aMo, d’intesa con il Comune di Modena e con la collaborazione del Gestore ha potuto pianificare un’importante revisione del servizio, per adeguarlo allo sviluppo urbanistico della città e alle mutate esigenze dell’utenza' - fa sapere Amo.
Si tratta di un’operazione che, razionalizzando i percorsi di alcune linee in parte sovrapposte, riesce ad estendere la rete cittadina a risorse economiche quasi invariate. La linea 9 e la linea 3 potranno contare su 40 corse in più ognuna, per un totale di un aumento del 50% delle corse offerte giornalmente.
Le novità del servizio urbano di ModenaSono stati modificati i percorsi delle linee 3, 6, 9, 12, 14, 15 e 81.
La linea 3 si alternerà nei tratti periferici tra 3A, con capolinea Montefiorino/Ragazzi del ’99 e 3B, Nonantolana 1010/Vaciglio e avrà frequenza maggiore dell’attuale. La linea 9 oltre ad avere una frequenza maggiore raggiungerà via Ovidio nei pressi dei centri commerciali della zona ovest. La linea 12 avrà capolinea Polo Leonardo/Finzi-Nazioni. Il percorso della linea 14 verrà “assorbito” dalla linea 12 e dalla linea 3B. Il percorso della linea 15 sarà unito al percorso della 6, diventando 6A Chinnici/Santi e 6B Chinnici/Villanova. La 81 diventerà 394 e verrà potenziata con corse di rientro dal Polo Leonardo e un’estensione a Nord della città. (Vedi sotto le modifiche linea per linea).
Le novità del servizio extraurbanoContestualmente, dal 15 settembre sono previste alcune modifiche al servizio extraurbano per Serramazzoni, dove le linee 631, 800 e 820 saranno estese a Ligorzano per raggiungere la nuova sede delle scuole medie; per Castelfranco, dove la linea 760 sarà estesa alla zona di via Castiglione e limitrofe,
Le modifiche delle linee urbaneLINEA 3 3A 3B
La nuova linea 3 avrà un tratto unico tra via Pavia/Vignolese/Garibaldi/FS/ Nonantolana con frequenza 12 minuti al mattino e 16 al pomeriggio e due diramazioni a Nord e due a Sud con frequenza 25 minuti al mattino e 32 il pomeriggio, superiori alle attuali.
3A Vaciglio/Santa Caterina-Montefiorino: A Nord sostituirà il percorso della linea 12 nella zona di Malavolti, Santa Caterina e Montefiorino. A sud raggiungerà Vaciglio.
3B Ragazzi del ’99 - Ghiaroni/Nonantolana – Portorico: A Nord sostituirà la ex linea 14 nella zona Torrazzi/Portorico e a sud raggiungerà via Ghiaroni/Firenze fino a Ragazzi del ’99/Argiolas, zone di recente sviluppo urbanistico fino ad oggi prive di collegamenti di linea, che hanno espresso negli ultimi anni una significativa domanda di trasporto verso il centro della città e i Poli scolastici.
Per gli studenti delle scuole Marconi provenienti dai quartieri Santa Caterina/Torrazzi/Portorico saranno istituite corse della linea 3A e 3B con transito presso la scuola secondaria in orari utili all’ingresso/uscita dal plesso (indicate sul display Scuole Marconi). LINEA 6 6A 6B
Chinnici/Autostazione-Santi-Villanova: La linea 6 assorbirà la linea 15 Autostazione/Villanova, che non esisterà più con quella denominazione (legata alla fase sperimentale di attivazione). Avrà quindi 3 capolinea, Autostazione (6), Santi (6A) e Villanova (6B). La frequenza resterà invariata a 20 minuti tutto il giorno nel tratto Chinnici/Autostazione. Nel tratto Autostazione Villanova confermata l’offerta attuale ogni 60 minuti. Il tratto verso Cesari/Santi verrà servito con 2 corse su 3.LINEA 9 9A 9C
Gottardi/Virgilio–Marzaglia-Nuova-Rubiera: La linea 9, utilizzata ad ovest dai lavoratori pendolari di viale Virgilio/via Emilia Ovest per raggiungere la stazione FS, e a est dagli studenti universitari di via Campi, anche al di fuori degli orari di punta, verrà potenziata nel tratto Virgilio/Gottardi passando a frequenza 15 minuti, (attualmente era 30 minuti), superiore anche a quella in vigore in passato. Manterrà frequenza 60 minuti verso Rubiera (9C) e 60 verso Marzaglia Nuova/Pomposiana (9A).LINEA 12 12A
Polo Leonardo/Finzi – Nazioni: La linea 12 avrà due nuovi capolinea, Finzi (12) e Nazioni (12A), sostituendosi al percorso della linea 14 da Porta Nord. Il percorso resterà invariato da Polo Leonardo fino al cavalcavia Mazzoni, poi anziché transitare verso Santa Caterina si sposterà su via Levi Montalcini e Porta Nord, per proseguire verso via Finzi, interessata da nuove urbanizzazioni, e via Delle Nazioni. Il quartiere a Nord della città potrà quindi disporre di collegamenti verso il centro e interscambi più agevoli con le altre linee. Avrà frequenza 30 minuti tutto il giorno. Gli studenti diretti al Polo Leonardo dalle zone di Santa Caterina/Montefiorino, non più raggiunte dalla linea 12, oltre alla linea 3A potranno disporre della nuova navetta 394 (vedi sotto).LINEA 14
Il percorso della linea 14 viene “assorbito” dalle linee 3B e 12. LINEA 15
Il percorso della linea 15 entra a far parte della linea 6, diramazione 6B.LINEA 394 (navetta per/da Polo Leonardo)
La linea 394 sostituirà l’unica corsa della linea 81, con due nuove corse per il rientro degli studenti e alcune modifiche di percorso. La linea 81 era utilizzata da anni la mattina principalmente come navetta per il Polo scolastico dalla zona Morane, con carichi rilevati significativi. Saranno aggiunte due corse in orario di uscita da scuola, alle 13 (limitata a Viale Sigonio) e alle 14 (fino a Montefiorino). Il percorso verrà inoltre esteso da/a Montefiorino/Santa Caterina la mattina e alle 14, per offrire un collegamento diretto al Polo oltre a quelli disponibili attraverso interscambio tra la linea 3A e le altre linee urbane in FS e Largo Garibaldi. Per gli studenti di Montefiorino in uscita alle 13 si consiglia l’interscambio tra la linea 4 e la linea 3A in FS.