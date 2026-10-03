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Vignola, consegnato a Federica Minozzi il premio Ciliegia d'oro

Vignola, consegnato a Federica Minozzi il premio Ciliegia d'oro

'Attestato di stima per una guida che coniuga visione internazionale, innovazione tecnologica, sostenibilità e responsabilità sociale'

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Consegnato a Federica Minozzi il Premio Ciliegia d’Oro 2025. La cerimonia si è svolta ieri presso la Sala dei Contrari del Castello di Vignola alla presenza, tra gli altri, del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del sindaco di Vignola Angelo Pasini e del direttore Bper Banca sede di Vignola Marco Creatura. Il prestigioso riconoscimento è stato istituito nel 1981 ed è promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola e di Bper per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.

'La Giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’Oro 2025 a Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, che rappresenta da oltre vent’anni una delle figure più autorevoli e innovative dell’industria ceramica internazionale. Il 2025 è stato per lei un anno particolarmente significativo, segnato da importanti riconoscimenti al suo impegno imprenditoriale e alla sua capacità di leadership. A coronamento di questi traguardi si aggiunge la Ciliegia d’Oro, ulteriore attestato di stima per una guida che coniuga visione internazionale, innovazione tecnologica, sostenibilità e responsabilità sociale, contribuendo alla crescita del Made in Italy e rappresentando un autentico orgoglio per il territorio modenese'.

'Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio, anche perché nasce da un territorio al quale sono profondamente legata - dichiara Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group -.

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Credo che oggi il valore di un’impresa si misuri sempre più nella sua capacità di essere parte di un ecosistema: creare connessioni tra persone, competenze, ricerca, industria e territorio, aprendosi al confronto e costruendo relazioni capaci di generare nuova conoscenza e nuove opportunità'.

Manager e imprenditrice di riferimento nel settore ceramico, Federica Minozzi vanta oltre 26 anni di esperienza come Amministratore Delegato. Dal 2000 ricopre ruoli direttivi nelle aziende di Iris Ceramica Group. Supervisiona i processi economico-finanziari del Gruppo e guida le strategie di innovazione e change management, promuovendo progetti all’avanguardia. Nel 2019 ha creato la Fondazione Iris Ceramica Group, impegnata in progetti sociali a livello nazionale e internazionale.

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