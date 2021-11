Fugge dopo aver investito e ucciso Gorica Dilic: fermato modenese 33enne

E un modenese di 33 anni, F. S., l’automobilista accusato di aver investito e ucciso la cuoca cinquantaduenne, anche lei residente in città, Gorica Dilic, lasciandola agonizzante sull’asfalto. La tragedia si è consumata all’una di notte di domenica 14 novembre 2021 in via Vignolese, all’altezza del civico 414. La donna, finito il suo turno, stava tornando a casa in bicicletta dal ristorante “Stradyvari”, dove lavorava da tanti anni, quand’è stata travolta da un’auto, un Suv, che procedeva nella sua stessa direzione di marcia e che poi si è volatilizzata.Gli inquirenti prima hanno ritrovato il Suv e poi hanno stretto il cerchio attorno al “pirata”, che fin da lunedì pomeriggio il Pubblico Ministero della Procura di Modena titolare del relativo procedimento penale, il dottor Giuseppe Di Giorgio, ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale con l’aggravante di essersi dato alla fuga omettendo di soccorrere la vittima.Lo rende noto lo Studio3A-Valore spa alla quale i due figli Milos e Antonio e la mamma di Gorica, la signora Milka, attraverso la consulente legale Sara Donati, si sono affidati per fare piena luce sui drammatici fatti e ottenere giustizia. La perizia non potrà ovviamente prescindere dall’analisi dei mezzi coinvolti, l'auto e la bicicletta della vittima, di cui è stato convalidato il sequestro e che sono custodite, rispettivamente, presso un autosoccorso della città e presso la Polizia locale di Modena, unitamente a dei pezzi del Suv staccatisi in seguito a tremendo impatto e subito raccolti e repertati dagli agenti, che hanno condotto le indagini.Martedì dalla Procura di Modena è arrivato anche il nulla osta per i funerali: il Pm non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia. La data dell’ultimo saluto a Gorica Dilic sarà fissato nelle prossime ore, in attesa di acquisire tutti i documenti necessari.