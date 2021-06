Elezioni Finale, è ufficiale: M5S e sinistra candidano Veronesi

Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Poletti da parte del Pd , della Pincelli da parte dei civici e la ormai scontata riconferma ( pur senza grossi entusiasmi ) di Palazzi da parte della Lega e del centrodestra, in vista delle elezioni a Finale è il giorno della ufficializzazione del candidato sindaco dell'asse M5S-sinistra.Mattia Veronesi, attuale capogruppo del M5S in consiglio comunale e in consiglio dell'Unione è infatti il candidato sindaco sostenuto dalle liste M5S, Sinistra Civica e Coraggiosa e Generazione Futura.'Ricostruiamo la comunità per dare un futuro ai giovani. È questo l’obiettivo con cui Movimento 5 Stelle, tutta la sinistra unita in Sinistra Civica e Coraggiosa, e un gruppo di giovani riunito nella lista Generazione Futura, presentano la candidatura a sindaco di Mattia Veronesi, 31 anni, farmacista, residente a Massa Finalese e attuale capogruppo del M5S in consiglio comunale e in consiglio dell’Unione - si legge in una nota -. Ricostruzione pubblica, sociale e amministrativa sono i tre grandi obiettivi di una proposta politica che perseguiremo con una squadra di amministratori liberi da ogni compromesso e che uniscono competenze tecniche e politiche facendo della partecipazione attiva uno strumento cardine per mantenere costante il dialogo con i cittadini. Dopo 5 anni di giunta Palazzi Finale Emilia è in grande difficoltà, e proprio per questo vogliamo stringere un Patto di Comunità con associazionismo, terzo settore e imprese per ricostruire la fiducia dei cittadini verso l’Ente Comune e riprendere relazioni positive con tutte le componenti della città. Finale Emilia non può permettersi di perdere altro tempo. Sono fermi in Regione 44 milioni di euro per la ricostruzione pubblica che la giunta Palazzi non ha saputo intercettare. Fondi che andremo a recuperare investendo subito risorse per potenziare la capacità progettuale dell’Amministrazione, oggi insufficiente. Senza una struttura amministrativa adeguata nessun cambiamento è possibile'.'Creeremo un assessorato dedicato al lavoro, perché anche un Comune può e deve fare la sua parte a sostegno dell’occupazione. Finale Emilia ha bisogno di innovare, di tornare ad essere bella e attrattiva, di investire in nuove opportunità di occupazione puntando sulla sostenibilità e respingendo progetti impattanti come l’ampliamento della discarica. Vogliamo attivare un Ufficio Europa al fine di dotare il Comune delle competenze necessarie ad intercettare i fondi europei. Non possiamo perdere l’ultima opportunità di investire in un futuro che premierebbe le nuove generazioni. Il nostro impegno sarà rivolto anche ai piccoli commercianti, individuando insieme a loro una strategia di valorizzazione commerciale che affianchi il percorso di riqualificazione del centro storico che porteremo avanti con i fondi regionali già stanziati. Attiveremo un assessorato alla legalità in coerenza con l’impegno della Regione a contrastare la criminalità organizzata in un territorio che presenta preoccupanti segnali di radicamento delle cosche. La nostra sarà un’amministrazione che non considera le frazioni elementi separati dal capoluogo, Finale Emilia cresce solo se nessuno rimane indietro - chiudono M5S e le liste di sinistra -. Abbiamo cercato un’alleanza con il Pd per presentare il centrosinistra unito, ma la candidatura di Marco Poletti non rappresenta la discontinuità e il rinnovamento di cui Finale Emilia ha bisogno e che vogliamo interpretare'.