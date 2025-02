Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo una campagna elettorale imperniata sulla gentilezza, avvenuta l'elezione a Piazza Grande, il leader 'Massimo' si è scoperto per quello che è il suo vero volto.....Dopo i proclami per un passo indietro sui rifiuti, non si è mosso nulla, anzi la città è lurida con discariche ovunque, in più si va verso l'aumento della Tari.Per la sicurezza ricordiamo tutti il video con l'aggressione verbale alla signora che chiedeva sicurezza per i figli a scuola e già questo è tutto un programma.....mentre la città resta fuori controllo.Come se non bastasse l'aumento dell'Irpef , cade a pennello a certificare la lontananza di questo personaggio dalla città e dai cittadini.Per ultimo, ma non per ultimo, l'aumento del costo della sosta e per i residenti del centro già assediati da gang di immigrati, pattume ovunque, mancanza di sicurezza arriva l'aumento del 31,6% del permesso ZTL.Proprio così per andare a casa mia dovevo pagare 60 euro all'anno che con il nuovo aumento diventano 79.Massimo Mezzetti il gentile che di Modena non sa nulla, come i suoi assessori bolognesi, ha calato la maschera della gentilezza, per mostrare il suo vero volto quello dell'arroganza e dell'incapacità, ma il colpevole non è lui, è chi crede ancora che il Pd Modena e i suoi burattini che si alternano alla guida della città da 80 anni, facciano gli interessi dei cittadini modenesi.