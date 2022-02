Modena, la storia della Sacca non merita questo presente

Abito alla Sacca da quasi venti anni: sono nata in centro a Modena, in quelle stradine che nel dopoguerra erano quartieri bassi e che oggi, invece, ospitano, grazie alle famose trattorie dell’eccellenza enogastronomica, personaggi famosi e gli appartamenti, allora miseri, oggi sfoggiano prezzi alle stelle. Una volta Modena era chiusa all’interno di splendide e grosse mura pentagonali, oggi zona Parco, poi la città si è allargata e il limite nord della città, a fine 800, fu segnato dalla ferrovia, cosa che portò alla copertura dei canali: il collegamento con l’Adriatico non avveniva più via acqua ma via rotaia, la darsena venne coperta da Corso Vittorio Emanuele.A Nord della ferrovia, nel frattempo, nasce la zona industriale (Fonderie Corni, Officine Maserati, FIAT Trattori, Cantine Chiarli, Comau, Acciaierie Ferriere, Officine Rizzi, Stabilimento Benfra, Officine Padane, Consorzio Bestiame, Cantine Riunite Civ&Civ ecc.Ma dove è finita la lungimiranza dei nostri amministratori? Oggi si vuole tornare indietro, si vuole riportare il traffico pesante all’interno del quartiere abitato. I nostri attuali amministratori hanno predisposto e stanno predisponendo una nuova zona abitativa intorno all’ex mercato bestiame e all’ex mercato della frutta, hanno sistemato e allargato via Finzi e hanno dichiarato questa zona come eclusiva zona residenziale scordandosi (ma perché?) di fare questa variazione anche nella zona Sacca intorno a via Canaletto che è rimasta semi-residenziale! Quindi che cosa lamentano i cittadini Sacca, dice il Comune? Quel semi è un disastro! Su via Canaletto, via delle Suore, via Staffette Partigiane possono circolare e circolano i TIR su via Finzi no! Nessuno vuole spostare il traffico pesante in casa di altri (mors tua non è vita mea) ma perché riportare attività pesanti all’interno della tangenziale?Perchè un Polo Logistico interregionale, che porterà ulteriore traffico, all’interno della città? Perché nell’area Civ & Civ, ancora invenduta e quindi non di proprietà Conad, non vengono predisposte collinette antirumore e antismog prendendo esempio da quanto è stato fatto a protezione del villaggio Terranova? La proposta è invece di costruire una nuovo tratto di strada asfaltata parallela alla tangenziale, su suolo pubblico attualmente utilizzato per parco cani, che sarà percorsa esclusivamente dai TIR, provenienti dalle regioni nord orientali, in ingresso all’area privata Conad? Ma come arriveranno a questo raccordo i TIR? Percorrendo le strade abitate della Sacca su cui verranno costruite nuove rotatorie! Che ne sarà dei cartelli anti-smog? Verranno spostati? L’uscita 9, attualmente candidata allo sviluppo del progetto Conad, permette l’ingresso solo per i mezzi provenienti da Modena Nord; nessuno crede che i TIR provenienti da Modena SUD usciranno alla 10 per rientrare alla 10 stessa in direzione opposta e uscire alla 9!I mezzi entreranno in città e percorreranno le strade del quartiere! Che ne sarà dell’aria che respiriamo? Modena è già la città più inquinata dell’Emilia Romagna e siamo la terza a livello nazionale. Vogliamo arrivare primi e vincere questa vergognosa medaglia a scapito dei nostri polmoni? Già ci sono case in vendita, ma chi comprerà alla Sacca e a quali prezzi?