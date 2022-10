Modena, quel Monumento ai carristi è davvero un messaggio positivo?

Dal primo ottobre Modena si è arricchita di un nuovo monumento : è dedicato ai “carristi caduti per la patria”, come è inciso sul carro armato che spicca come parte centrale del monumento. Si trova al centro di una nuova rotonda alla Sacca, di fronte al PalaMadiba dedicato a Nelson Mandela e nelle adiacenze delle scuole medie Marconi, una delle tante scuole che fanno parte della rete nazionale di scuole di pace.Da parte nostra il massimo rispetto per tutti i caduti a causa di ogni guerra e su tutti i fronti. Ma ci chiediamo se non si possa fare uno sforzo critico per chiedersi se le morti in guerra non sarebbero evitabili, basterebbe non fare la guerra e non considerarla come opzione possibile, di giustificarla come “male necessario” e mezzo plausibile per risolvere controversie e conflitti.Ci pare superfluo ricordarlo proprio in questa fase storica, in cui la follia criminale della guerra insanguina l'Europa, e ci tocca chiederci che futuro ci aspetta, se i “grandi della terra” non sanno fare di meglio che porre il mondo davanti alla barbarie delle stragi quotidiane e alla possibilità concreta di una guerra nucleare.E che messaggio vogliamo dare ai giovani, come alle ragazze e ai ragazzi delle medie Marconi che ogni mattina passano davanti al monumento che raffigura un carro armato? ne giustifica l'uso? coltiva l'idea che morire in guerra è un servizio dovuto alla patria?Qual'è l'esempio a cui i giovani devono fare riferimento? Quello di chi fa la guerra o quello di chi ha speso una vita per la pace? Ce lo chiediamo, un po' sconcertati che questa riflessione non sia comparsa nella mente di chi ha progettato il monumento ai carristi e la sua collocazione.Gli adulti e le istituzioni devono sapere scegliere i messaggi da dare, specie ai giovani, e i messaggi sono spesso dati da gesti concreti della quotidianità, apparentemente innocui, in sostanza portatori di messaggi. Come il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Modena all'Accademia militare. Oppure la scelta (in quel caso dell'Università) di collocare un aereo F104 davanti al Dipartimento di Ingegneria nel nuovo polo universitario. Che messaggio viene dato a studentesse e studenti da un micidiale aereo da combattimento (che tanta morte ha seminato nel modo, basti pensare al Vietnam) a simboleggiare eccellenza tecnologica nel cuore della loro Università?Pensiamo che chi ha responsabilità istituzionali ed educative debba riflettere di più e soprattutto debba fare uno sforzo per “disarmare” la propria mente e tradurre in coerenza e rigore le proprie scelte: che siano sempre di e per la pace, nei fatti e non nelle parole.