Eccellenza, il Castelfranco va avanti con Napolitano

'Lasciatemelo dire - sottolinea quindi Fabrizio Ganassi, direttore generale della Virtus Castelfranco al termine della partita di domenica -. L'Arcetana è una realtà molto vivace e simpatica, che peraltro può contare su una squadra ben assortita e davvero ben allenata.

Nulla da dire sulla nostra sconfitta: forse avremmo potuto limitare i danni perdendo solo per 0-1, ma in ogni caso i biancoverdi hanno legittimato la conquista dei 3 punti. Il gruppo allenato da Cristian Borghi è più squadra rispetto al nostro, e può contare su meccanismi di gioco che in questo momento sono maggiormente collaudati. Quanto a noi, inutile negare che la salvezza equivarrebbe a una vera e propria impresa: per ottenerla dovremmo centrare una sfilza di vittorie, una sequenza vincente che ora come ora è piuttosto distante dal contesto che ci riguarda. D'altronde, una cosa è certa: la società è composta da persone serie e competenti. In più, nessuno di noi ha la minima intenzione di demoralizzarsi in anticipo: né i dirigenti, né lo staff tecnico, né la squadra. Durante questa sosta natalizia, servirà una seria riflessione sulle strategie da attuare nel corso della fase discendente: magari cercando di risolvere l'emergenza inerente il reparto offensivo, che adesso è decimato da defezioni e infortuni. Intanto, oggi contro l'Arcetana abbiamo giocato a calcio: nonostante il risultato sfavorevole, siamo comunque riusciti a esprimere un'apprezzabile forza di carattere e una confortante intessitura di gioco. Doti da cui ripartire con assoluta decisione'. Domenica 5 gennaio, i biancogialli riceveranno il Borgo San Donnino.

Matteo Pierotti