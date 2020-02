Modena calcio, Sghedoni incassa l'addio di Galassini e ricapitalizza

'Il membro del cda e vicepresidente della società Modena Calcio, signor Paolo Galassini ci ha comunicato in data 3 febbraio le sue dimissioni. La società prende atto, ringrazia sentitamente il signor Paolo Galassini per il suo contributo e per il supporto fornito in questi anni alla rinascita del Modena F.C. e conferma la composizione del consiglio di amministrazione nelle persone del presidente Romano Sghedoni, dei vice presidenti Gian Lauro Morselli e Alberto Lotti, e dei Consiglieri Roberto Cesati, Andrea Remotti e Massimo Mammi'. Così in una nota firmata direttamente dal patron Sghedoni, il Modena calcio incassa le dimissioni di Galassini, patron Usco, la cui notizia è uscita oggi a due giorni dalla loro ufficializzazione. Per ora scongiurate quindi le dimissioni di Morselli di Emiliana Serbatoi. Ma non è finita.

'In data odierna inoltre, presso la sede del notaio Aldo Barbati, si è proceduto alla ricapitalizzazione della società, operazione resasi necessaria per realizzare gli ambiziosi progetti all’interno del mondo del calcio professionistico. Ricapitalizzazione che tecnicamente si concluderà entro 30 giorni, al termine dei quali provvederemo a comunicare eventuali modifiche dell’assetto societario' - chiude Romano Sghedoni.