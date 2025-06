Ammanco da 400mila euro in Amo: come è stato possibile non accorgersi di nulla?

Pagamenti irregolari per l'esercizio 2024 pari a 157.786 euro e in passati esercizi pari a 240.107 euro. Il bilancio consuntivo 2024 dell'agenzia per la mobilità di Modena certifica 'irregolarità contabili, con movimenti verso terzi' pari a quasi 400mila euro . Di fronte a questa enorme presunta sottrazione fondi in un ente a partecipazione totalmente pubblica (i soci sono la Provincia col 29% delle quote e i 47 comuni del territorio, col Comune di Modena che detiene il 45% delle quote) si resta sbalorditi. Parliamo infatti di una società importante che ha fatto registrare un Mol da 1,6 milioni nel bilancio 2023 e cha ha il fondamentale compito di 'promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell’ambiente'.Solo dopo la pubblicazione della notizia dell'irregolarità, Amo, attraverso una nota ufficiale, cerca di correre ai ripari, affermando che tutto è sotto controllo e che l'agenzia è pronta a collaborare con la magistratura. Il problema però è che - per ammissione stessa di Amo - la denuncia non è ancora stata formalizzata.Poichè tali pagamenti irregolari riguardano anche i bilanci degli anni scorsi, già chiusi, viene da chiedersi come sia stato possibile non accorgersi prima di questa anomalia.Spetta alla magistratura indagare sulle responsabilità, ma a livello politico l'amministratore unico Amo uscente, l'avvocato Stefano Reggianini, è chiamato a spiegare con maggiore trasparenza come si è arrivati a una situazione di tale gravità. Reggianini è da tre anni alla guida di Amo e ora è stato eletto segretario provinciale del Pd di Modena, lasciando il suo ruolo all'ex assessore modenese Andrea Bosi. L'amministratore unico non ha responsabilità dirette nell'ammanco, ma poichè parliamo di denaro di un ente totalmente controllato dal pubblico, occorre la massima trasparenza. Attendersi dunque da parte dello stesso Reggianini, anche nelle vesti di nuova guida Pd, e degli enti soci (Comuni e Provincia) una puntuale relazione su quanto sta accadendo, è davvero il minimo.