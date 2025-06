Modena, polizia locale: il taser è un paravento. Comando pieno di strumenti mai usati

'Non attiene alle competenze del Consiglio comunale, ma al comandante e ai dirigenti preposti, proporre agli agenti di Polizia locale di Modena la sperimentazione del taser, che è a tutti gli effetti un’arma e non incide sulla sicurezza del territorio'. Con questa motivazione, il Consiglio comunale di Modena giovedì non ha approvato la mozione proposta da Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia e Modena in ascolto che chiedeva, appunto, un periodo di sperimentazione dell’arma a impulso elettrico per gli operatori del nucleo “Pronto intervento”. La mozione è stata respinta col voto contrario di Pd e Avs e l’astensione di M5s, e Pri-Azione e ovviamente il centrodestra ha attaccato la giunta sul tema sicurezza. 'Prima viene l’ordine, poi la coesione sociale: il taser serve a rendere i cittadini liberi e responsabili, anche perché, statisticamente, la sola vista dello strumento ha già un effetto deterrente' - ha detto il gruppo Fdi.In realtà, a ben vedere, il tema del taser - pur appassionando il dibattito tra favorevoli e contrari - rappresenta solo uno specchietto per le allodole rispetto al nodo della organizzazione della polizia locale.Oggi gli agenti del Comando di via Galilei, oltre ad essere già dotati di pistola e manganello, hanno a disposizione, come certificò il sindacato degli agenti Sulpl , una serie di altri strumenti:-4 metal detector, acquistati a marzo 2024 e quasi mai usati: non risulta sia stata fatta alcuna istruzione o formazione ad alcun operatore in servizio.-Le bodycam, acquistate oltre due anni or sono e ancora in attesa dell'autorizzazione del Garante della Privacy.-I Bolawrap laser una sorta di laccio in kevlar, di cui fu fatta una formazione ad alcuni agenti ufficiali a settembre 2023, ma che non vennero mai usati.Ora, il ragionamento è tanto semplice quanto lampante: se la polizia locale già ha disposizione tutto questo armamentario e mai lo utilizza, che senso ha fare una battaglia per comprare una pistola elettrica, peraltro potenzialmente pericolosa? La pistola nella fondina non è già una deterrente sufficiente?Ma non solo, anche qualora gli agenti avessero il famoso Taser, cosa cambierebbe in termini di approccio sul fronte della sicurezza? L'impressione è che il bagno di realismo a cui è chiamato il centrosinistra, ancora incapace di associare in modo diretta il tema immigrazione alla sicurezza, dovrebbe farlo il centrodestra prendendo atto che non è una pistola gialla elettrica la soluzione a ogni male.