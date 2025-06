Caro sindaco, io non mi riconosco nelle parole di Mattarella. Posso dirlo?

Buonasera direttore,

Leggendo dalle sue pagine quanto accaduto in questi giorni relativamente alla denuncia presentata dal sindaco contro gli 'affissori' del cartellone che sosteneva che il Presidente non parlava a nome del popolo italiano, per la frase che Putin era come Hitler, la mia mente torna alla campagna elettorale del nostro sindaco, all'insegna della gentilezza e dell'ascolto.

A quanto pare 'gentilezza & ascolto', sono state rottamate in nome della solita arroganza che a Modena conosciamo bene, ma soprattutto prendiamo atto che se si vuole, si può oscurare, denunziare, reprimere, quando si tratta di idee non gradite, ma poi si tentenna sui gravissimi problemi della città, come la sicurezza, tanto sbandierati nella 'gentil' campagna ed ora come i suoi predecessori si trincea sul 'poi la situazione non è così grave'.

Se venisse utilizzata questa solerzia per risolvere gli annosi e gravissimi problemi della città, Modena sarebbe una piccola Losanna, invece si zittisce il dissenso e per il resto si fa nulla.

Gentilissimo sindaco, io non mi riconosco con le parole di Mattarella che come Lei avrebbe bisogno di un bel ripasso di storia, aggiungo che state camminando in un campo minato, con il rischio di una escalation militare, con noi cittadini che da tre anni paghiamo bollette raddoppiate per gli interessi di una Europa sempre più distante dal popolo.

Comunque sarà non si preoccupi in caso di terza guerra mondiale sarò al suo fianco in trincea come lei volontario contro il nuovo Adolf Hitler.

Gatti Stefano