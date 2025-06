'Caro sindaco, quella alla sala Pucci è partecipazione diretta, base della Politica'

Il sindaco dovrebbe essere soddisfatto se circa 200 cittadini si ritrovano in una sala, di sera, al chiuso con queste temperature e fanno politica esprimendo i loro timori e le loro proposte in tema di sicurezza della città. È stata una riedizione di 'Sei la mia città' dal basso senza nessun input dell'Amministrazione e facilitatori pagati. Meglio di così non c'è per capire che la voglia di partecipare e migliorare la qualità della vita di tutti è viva e vegeta.

È intervenuto qualche candidato, non eletto alle amministrative 2024 tra cui il sottoscritto, e allora? Tutti potevano iscriversi a parlare e gli organizzatori si raccomandavano sempre di fare interventi propositivi e così è successo. Tra le proposte c'era anche la richiesta di dimissioni dell'assessore alla sicurezza Camporota. Non è lesa maestà, ma una richiesta diretta che esprime un forte disagio. Disagio che il sindaco deve interpretare insieme all'assessore e impegnarsi con i fatti a fare cambiare idea ai cittadini.

Dopo l'assemblea è stata creata una chat che ha già superato i 100 iscritti. Se fossi nei panni del sindaco o dell'assessore chiederei di farne parte.

Si chiama partecipazione diretta ed è la base della Politica. Quella con la P maiuscola.

Vittorio Ballestrazzi