Modena e il gruppo di potere cattopiddino

Gentile direttore,

Per cercare di dare il la ad una seria riflessione sull'asfissiante clima politico creato dal cattopiddismo modenese, ritengo che la seguente affermazione di Pier Paolo Pasolini sarebbe degna di pubblicazione.

Nel 1969, interrogato dallo storico Jon Halliday sulla sua adesione al fascismo, Pier Paolo Pasolini rispose: 'Ero nato nell'era fascista, in un mondo fascista, e non mi accorgevo del fascismo, come un pesce non si accorge di trovarsi nell'acqua' (fonte, quotidiano 'il Giornale' di ieri 01 giugno 2025).

Fatte le debite proporzioni, sottolineo 'fatte le debite proporzioni' (non voglio querele, sono già abbastanza incasinato), per le giovani generazioni modenesi, qualche analogia derivante dalla conduzione della città da parte del Gruppo di potere cattopiddino, la vedo.

E, probabilmente, la vede anche Lei, direttore... visto come ha chiuso il Punto di ieri 01 giugno 2025).

Buon 2 giugno! La Festa più importante d'Italia (più del 25 aprile e del 1 maggio sommati).

Cordialmente

Roberto Malavasi - Albareto