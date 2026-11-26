Caro Direttore,

continui giustamente a sollecitare una mia riflessione sul documento "Salute Futura" della CTSS e sul dibattito che ne è scaturito, forte dei ruoli che ho ricoperto tra il 2000 e il 2012 presso l'Azienda USL e l'AOU di Modena, contribuendo all'elaborazione dell'ultimo Piano Attuativo Locale (PAL) ufficiale.

IL DOCUMENTO INTEGRALE

Come ti ho già scritto soffermandomi sul metodo per il PAL, richiamando l'iter seguito allora, oggi è ancora difficile entrare nel merito delle scelte.

Il testo illustra principi e obiettivi generali in larga parte condivisibili, ma non li traduce ancora in piani operativi concreti, che mi auguro arriveranno nelle prossime fasi di approfondimento.

Ho scritto "in larga parte" perché c'è un passaggio che non posso davvero condividere. Quando il documento suddivide la provincia in tre Aree, afferma che esse "sono costruite su territori con caratteristiche demografiche, orografiche e infrastrutturali omogenee, e in ciascuna i presidi assumono vocazioni complementari". Qui alla mia esperienza professionale si affianca lo sguardo di cittadino carpigiano che ha avuto modo di frequentare spesso l'area di Mirandola e i comuni limitrofi. Detto con franchezza, questa omogeneità tra Carpi e Mirandola non la vedo proprio, tutt'altro: se ci fosse stata una reale convinzione in tal senso, in passato si sarebbe progettato un ospedale unico tra le due aree.

Allargando lo sguardo al capoluogo, trovo poco appassionante la querelle tra Policlinico e Baggiovara, perché si continua a parlare di contenitori anziché di funzioni. Da quanto mi pare di aver compreso dall'ultima versione del dibattito, l'idea sarebbe quella di non chiudere il Policlinico, ma di destinarlo alla bassa (o medio-bassa) complessità con PS H24, concentrando tutta l'alta complessità a Baggiovara. Può anche essere un'ipotesi, ma senza una chiara definizione delle funzioni assegnate a ciascun presidio non è possibile valutarla nel merito, e sorgono spontanee diverse domande, di cui mi limito ad avanzarne alcune, ma ce ne sono molte altre.

Ad esempio: per "alta complessità" si intende anche tutta l'area oncologica, con il padiglione Beccaria, la radioterapia, la medicina nucleare e i servizi collegati?

E specularmente, la bassa o media complessità destinata al futuro presidio ex Policlinico assorbirà anche quelle attività oggi ospitate a Baggiovara che non possono certo definirsi di alta complessità?

Siamo sicuri che il settore materno - infantile con migliaia di parti, terapie intensive, oncologia pediatrica. procreazione medicalmente assistita e cosi via debba rimanere fuori dall'alta complessità ?

Occorre inoltre chiarire in termini operativi cosa significhi garantire un presidio ospedaliero della rete provinciale con Pronto Soccorso funzionante H24.

Noi "vecchi" Direttori Sanitari siamo cresciuti professionalmente con riferimenti precisi, tuttora sanciti dal DM 70/2015: un Ospedale di Base (con un bacino d'utenza tra gli 80.000 e i 150.000 abitanti) deve avere una dotazione funzionale minima ben definita. Parliamo di un Pronto Soccorso H24 dotato di Osservazione Breve Intensiva (OBI), quattro specialità cliniche essenziali (medicina interna, chirurgia generale, ortopedia-traumatologia e anestesia) e tre servizi diagnostici di supporto attivi H24 (integrati funzionalmente agli hub provinciali): diagnostica per immagini, laboratorio analisi ed emoteca, oltre a posti letto di riabilitazione e, qualora si sia in zona disagiata, attività cliniche tempo-dipendenti sempre integrate in rete con gli hub provinciali.

E l'unica proposta operativa che ho potuto esaminare al riguardo coinvolge il futuro dell'Ospedale di Mirandola, e coerentemente non posso che condividere tutte le critiche e le perplessità sollevate dal locale Comitato per la difesa del Santa Maria Bianca.

Pertanto, finché gli assetti e le dotazioni funzionali non verranno esplicitati con chiarezza, declinando operativamente i principi e gli obiettivi generali del documento "Salute Futura" , qualsiasi analisi, a partire da queste mie parole, rischia di restare un esercizio teorico, facilmente liquidabile come una semplice disquisizione da salotto.

Stefano Cencetti