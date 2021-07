Modena, la versione della mamma dei bimbi lasciati a casa da scuola

Dallo scoppio della pandemia, nulla è diventato così attuale come prendersi la responsabilità. Tutto è iniziato con il primo lockdown, quando anche i più pigri teledipendenti hanno improvvisamente avuto un compito enorme, vale a dire salvare vite semplicemente restando a casa intrattenendosi con Netflix. Se ormai siamo fuori dal secondo mini-lockdown, finora non è cambiato nulla in questo concetto. Ognuno ha una responsabilità molto speciale per contenere il virus. Non resta altro da fare che attenersi obbedientemente alle misure anti-Covid imposte dallo Stato.Siamo due genitori modenesi. Abbiamo recentemente scoperto che dobbiamo anche seguire i protocolli nella nostra vita privata quando i nostri figli di 2 e 4 anni sono stati esclusi dagli asili comunali. Motivo: mio marito è stato multato dalla polizia locale per una passeggiata domenicale nel Parco Amendola per non aver indossato la mascherina all'aperto. Dato che ha subito avuto l'onore di approdare sulla prima pagina di un giornale locale il giorno successivo, i genitori dell'asilo si sono imbattuti contro il Comune.Poiché i genitori particolarmente “responsabili” sentono il dovere di denunciare tutti coloro che non vogliono seguire ciecamente le misure anti-Covid. Da parte nostra abbiamo prontamente risposto per iscritto alla lettera del Comune del 6 aprile 2021, nella quale venivano annunciate le dimissioni per i bimbi dagli asili.Ebbene da quando i bambini sono responsabili del comportamento dei loro genitori? Non solo, nella lettera gli stessi venivano additati come possibili untori della comunità scolastica anche se in piena salute e asintomatici. Questo è stato citato dal Comune come criterio di esclusione, in quanto è stato espressamente affermato che nel Patto di corresponsabilità la malattia da Covid è spesso asintomatica e quindi vanno prese particolari precauzioni di sicurezza (anche nella sfera privata).Noi abbiamo sottolineato che dopo un anno di pandemia, i risultati scientifici dovrebbero essere verificati e, se necessario, rivisti. Come prova che una malattia asintomatica di Covid non ha alcun effetto sul contagio, abbiamo citato frasi del Robert Koch Institute in Germania e dello specialista in medicina interna, il professor Bernd Gänsebacher, mentre nel frattempo l'OMS sconsiglia i test PCR nei pazienti asintomatici, poiché non sono efficaci. Cioè dimostra che non avevamo completamente torto.Anche se questa prova scientifica è evidentemente svanita nel vuoto, il Comune, da parte sua, si sentiva in dovere di chiamarci 'genitori ribelli' per una conversazione a tu per tu. Durante questo colloquio, avvenuto il 26 aprile 2021, siamo riusciti a suscitare imbarazzi alla dirigente servizi educativi 0-6 anni. Innanzitutto l'ultimo anno scolastico sarebbe stata una sfida particolare dal punto di vista del Patto di corresponsabilità. Per la prima volta la didattica stava dietro alle misure restrittive anti-Covid. In risposta alle nostre ripetute domande sul motivo per cui i protocolli di sicurezza sono implementati alla cieca dallo Stato, la dirigente ha risposto che non sta a lei cercare alcuna prova scientifica dei protocolli. Lei li segue e basta. La conversazione si è conclusa con il suggerimento della dirigente di destinare due nuove istituzioni educative ai figli per il prossimo anno scolastico, poiché i rapporti con i precedenti educatori e genitori sono stati compromessi. Il presupposto per questo è, ovviamente, che il patto di corresponsabilità venga rifirmato e questa volta (mi raccomando!) attuato anche nella sfera privata.La proposta, inviata ai genitori per iscritto via PEC il 30 aprile 2021, non ha incontrato orecchie aperte. In un'altra lettera, abbiamo respinto duramente il suggerimento di quanto segue:1.) Il patto di corresponsabilità viola la Costituzione.2.) Il diritto di partecipare alle istituzioni educative pubbliche finanziate dal denaro pubblico non è negoziabile con la mancata sottoscrizione di un patto di corresponsabilità.3.) Siamo profondamente riluttanti a seguire ciecamente protocolli privi di qualsiasi base scientifica. Se li attuassero senza alcuna riflessione, sarebbero complici di un sistema di ingiustizia.4.) In oltre un anno di emergenza, le istituzioni educative sono solo l'ombra di se stesse. Una dirigente educativa, che ordina un cambio di scuola per due bambini piccoli, perché i loro genitori sono troppo scomodi per gli altri genitori, manca di ogni responsabilità pedagogica nei confronti dei minorenni.Il 24 maggio 2021 il Comune ha inviato una lettera scritta con la quale siamo stati informati dell'esclusione definitiva dei propri figli dagli istituti scolastici. Abbiamo quindi annunciato che intraprenderemo un'azione legale contro questo, riservandoci il diritto di fare denuncia alla dirigente.Ciò che resta è una riflessione approfondita sul patto di corresponsabilità. All'inizio del nuovo anno scolastico, i genitori dovrebbero considerare urgentemente cosa stanno firmando. A parte il fatto che il patto di corresponsabilità non deve necessariamente essere firmato con il consenso, da settembre in poi non ci si può aspettare una situazione pandemica distesa. Al contrario: in estate saremo preparati sui media per la variante Delta, che, come potrebbe essere altrimenti, colpisce in modo particolarmente aggressivo i bambini. Allo stesso tempo, viene propagata una campagna di vaccinazione per i bambini, sebbene l'OMS abbia già sconsigliato di vaccinare i più piccoli. Vari politici ora cercano consensi per la frequenza scolastica solo per coloro che sono stati vaccinati. Chi pensa che questo abbia ancora a che fare con un comportamento responsabile sanitario è indubbiamente consigliato di firmare alla cieca il prossimo patto di corresponsabilità.Nel video Jessica Horn durante il suo intervento di aprile in piazza Grande a Modena