'Seta, bonus studio per figli dipendenti: ottima idea di Cattabriga'

'Vogliamo ringraziare il dimissionario presidente Setaper aver avviato nel 2018 l’iniziativa dei premi studio riconoscendo concretamente il frutto dell’impegno scolastico ai figli dei dipendenti Seta, nello specifico si tratta di un premio in denaro riconosciuto agli studenti che hanno frequentato le scuole di secondo grado e che hanno concluso l’anno scolastico 2019/2020 una votazione media di almeno 7,7/10 e ai diplomati con una votazione di almeno 87/100. Come organizzazione sindacale invitiamo Seta a rendere strutturale questo riconoscimento tanto apprezzato dai figli dei dipendenti e da i dipendenti stessi anche negli anni prossimi'.. Ricordiamo che dopo le improvvise dimissioni di Cattabriga, il sindaco di Modena non ha ancora aperto le procedure per individuare il suo sostituto. Al momento l'unico nome in campo è quello di, funzionario Cna e fedelissimo allo stesso Muzzarelli'Ci auguriamo che il nuovo presidente che sarà nominato riuscirà a portare a termine l’armonizzazione in Seta con un contratto di secondo livello uguale per tutti coinvolgendo anche questa organizzazione sindacale fortemente espressiva fra i lavoratori' - chiude la segreteria Orsa.