Modena, in assenza di leader Muzzarelli resta l'uomo forte del Pd

vertice dell'altra sera tra la segreteria cittadina Pd, il gruppo consiliare di Modena, componenti Pd di giunta e i consiglieri di circoscrizione per definire le candidature Dem in vista delle Regionali, è emerso un dato chiaro:resta il vero uomo forte del Pd.In assenza di leader veri a livello provinciale, l'ex sindaco di Modena può permettersi di fare il bello e cattivo tempo e sorridere davanti agli impacciati tentativi di mettergli i bastoni tra le ruote.Muzzarelli non solo si candiderà certamente alle Regionali, a dispetto della contrarietà die del suo predecessore(oggi braccio destro di Mezzetti), ma ha dimostrato di poter decidere anche sugli altri nomi in lista.

Sì perchè è stato Muzzarelli a decidere di promuovere la possibile candidatura di Andrea Bosi in chiave anti-Luca Sabattini ed è sempre stato lui a far salire le quotazioni di Maria Costi per limitare l'intraprendenza e dare un messaggio chiaro a Ludovica Carla Ferrari.



Solomita e Vaccari hanno provato a costruire da zero la candidatura di Vagnini , ma non c'è stato nulla da fare (anche per le intemperanze del dirigente Aou). Hanno provato a ricordare al popolo Pd che a 70 anni, dopo 40 anni di carriera politica e un passato da consigliere regionale e assessore, Muzzarelli non rappresenta esattamente il 'nuovo che avanza'. Hanno provato anche a fare sponda con, eterno rivale dell'ex sindaco di Fanano. Ma è stato tutto inutile.Davanti a una classe dirigente Pd in ginocchio e incapace di segnare una linea politica chiara, Giancarlo Muzzarelli si è preso tutto lo spazio possibile e forse di più.

Dopo aver imposto che la sua fedelissima Federica Venturelli non si dimettesse da segretaria cittadina, nonostante l'ingresso in giunta, andando allo scontro con lo stesso Massimo Mezzetti e con il suo scudiero Paolo Zanca, la ha utilizzata come garante del suo percorso personale. Una sponda politica puramente tecnica, ma che è stata sufficiente ad annullare ogni resistenza.



Adesso al Pd, o a quel che rimane del Pd modenese, non resta che leccarsi le ferite. Accettare la propria irrilevanza e venire a compromessi con l'eterno uomo-forte che dopo la certa elezione in Consiglio regionale punterà anche all'assessorato, sfruttando l'amicizia con il futuro presidente(scontata la sua vittoria sul centrodestra di). Facile prevedere quindi giravolte, ritorni a Canossa e nuovi innamoramenti da parte di chi in questi mesi ha provato a criticare la rinascita di Muzzarelli in Regione, scommettendo, male, sul suo declino. Ed egli, con magnanimità, perdonerà i ribelli dopo aver preteso, ovviamente, gesti di sincero pentimento.Insomma, il capo è tornato, lunga vita al capo.