Carpi, alle 17.18 il sindaco ufficializza le dimissioni dell'assessore Di Loreto (ex dg Amo)

Con un comunicato di oggi alle 17.18 - come anticipato da La Pressa - il sindaco di Carpi Righi ha ufficializzato le dimissioni di Di Loreto.'Sono di giovedì 10 luglio, e protocollate agli atti la mattina successiva, le dimissioni di Alessandro Di Loreto, assessore all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata, Nuove Mobilità e Trasporto Pubblico, Smart City e Innovazione Digitale, consegnate al Sindaco Riccardo Righi'. Ma la notizia è stata data dal sindaco solo oggi, a seguito della intervista della ex dipendente Amo a La Pressa.Righi quindi, dopo aver difeso Di Loreto dagli attacchi di Fdi e aver evocato il 'giustizialismo a giorni alterni', ufficializza l'addio di Di Loreto. 'Si tratta di una scelta personale e irrevocabile legata all’esperienza in aMo SpA, della quale Di Loreto è stato direttore dal 2019 al 2023, azienda che sarà oggetto di verifiche da parte degli inquirenti'.'Ho ricevuto giovedì le dimissioni irrevocabili di Alessandro Di Loreto, una persona che nei pochi mesi da Assessore ha dimostrato straordinarie capacità professionali - dichiara il sindaco Riccardo Righi che prosegue -. Sono certo oggi, come ieri e nei giorni passati, che la giustizia saprà fare luce sulla questione aMo.Comprendo il suo gesto politico e apprezzo la sua volontà di rendere più semplice lo svolgimento delle attività della Giunta'.'Ho la massima serenità dal punto di vista personale e professionale, e sono certo che il mio operato sarà presto chiarito. Ho però inteso consegnare le mie dimissioni irrevocabili proprio nell’interesse di una città e di un progetto politico che continuo a considerare mio'. conclude Di Loreto.Attualmente, le deleghe di Di Loreto tornano in capo al sindaco Riccardo Righi.