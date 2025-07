Carpi, cantiere infinito in via Roosevelt. Il Comune ammette: 'Errori della direzione lavori'

Da mercoledì 16 luglio, in via Roosevelt riprendono i lavori del cantiere che sta provocando gravissimi disagi ai commercianti, ai quali il Comune ha già negato la possibilità di ristori.

'In questa prima fase di ripresa, i lavori saranno svolti nel tratto di strada tra via Lago di Bracciano e via Martiri di Fossoli e riguarderanno la messa in quota della cunetta e le attività correlate per la rimessa in pristino delle difformità riscontrate, derivanti da errori commessi dalla direzione lavori - ammette il Comune -. Il cantiere era sospeso dal 26 maggio, proprio per consentire il perfezionamento di alcune quote di progetto e l’elaborazione di una perizia di variante, necessaria per ottimizzare l’intervento'.

La conclusione dei lavori che comportano il cantiere su strada rimane prevista per l’autunno. A seguire saranno realizzate le rifiniture e gli interventi sul verde che non impatteranno, però, sulla circolazione. 'L’amministrazione continua a presidiare il cantiere e lo svolgimento regolare dei lavori per garantire il rispetto delle tempistiche previste'.