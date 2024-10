'Alluvioni e proteste a Bologna: giunta Modena ammetta responsabilità della Regione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ammissione dell'assessore all'ambiente del Comune di Modena sul fatto che oggi, a causa della inadeguatezza delle casse di espansione del Secchia, il territorio modenese è in pericolo, non può passare inosservata. Il Tempo di ritorno di 20 anni garantito dallo stato attuale delle casse di espansione rappresenta un allarme quotidiano per chi vive nel nostro territorio: ne avevamo piena consapevolezza e prendiamo atto di come finalmente anche l'amministrazione modenese certifichi il desolante quadro. Ora serve un passo in più: ammettere le ataviche responsabilità della Regione Emilia Romagna, da sempre governata dalla sinistra, e abbandonare la sterile logica dello scaricabarile sul governo di turno, meglio se di centrodestra'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia a Modena e candidato alle Regionali, Piergiulio Giacobazzi.

'Oggi davanti alla sede di viale Aldo Moro i Comitati degli alluvionati hanno fatto sentire la loro voce e sui loro trattori, con dignità, hanno mostrato tutta la delusione e rabbia nei confronti della Regione - continua Giacobazzi -. Le due alluvioni in Romagna a distanza di un anno hanno piegato anche la volontà di ferro dei romagnoli, stanchi ed esasperati dal dovere ricominciare ogni volta ricostruendo, da soli, sulle macerie delle loro case e delle loro aziende. Nel modenese impossibile non ricordare quello che è avvenuto nel 2014 a Bastiglia e Bomporto e quello che ha subito il territorio di Nonantola nel 2020. Come ha ricordato il ministro Musumeci nell'ultimo decennio l’Emilia-Romagna ha avuto assegnati dai Governi di Roma 594.567.679 euro soltanto per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Possibile che la colpa sia di chi da Roma ha finanziato i progetti e non di chi, a Bologna, doveva mettere a terra, in senso letterale, le risorse? Per questo il tavolo tecnico permanente con Aipo annunciato dal Comune di Modena non è sufficiente, se prima non si fotografa la realtà. Ammettiamo quello che non è stato fatto e da lì ripartiamo. Forza Italia è sempre disponibile al confronto e all'impegno responsabile, ma senza un momento di verità è impossibile un percorso comune'.