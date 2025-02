Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In attesa di approfondire il bilancio, possiamo comunque già dire che si tratta di una manovra preoccupante perché va ad incidere direttamente e in modo negativo sui cittadini per oltre 6milioni e mezzo di euro in più. Altro elemento di preoccupazione è rappresentato dagli investimenti che non sono sicuramente a livello di quanto Modena potrebbe avere e puntare'. Così il capogruppo consigliare di Modena in Ascolto Andrea Mazzi, commentando a caldo la presentazione del bilancio comunale di previsione da parte del sindaco Massimo Mezzetti, in Consiglio Comunale.Preoccupazione condivisa con altri gruppi d'opposizione. Nel video, insieme al consigliere Mazzi, le dichiarazioni di Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, e del capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi.