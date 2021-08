Covid, Emilia Romagna oggi caccia medici no vax. Un anno fa proponeva ai medici positivi di lavorare

Oggi, come noto, la Regione Emilia Romagna sta procedendo alla sospensione dei medici che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid. Il presidente Bonaccini ha addirittura ribadito che a suo avviso questi dottori dovrebbero 'cambiare mestiere'.E' opportuno ricordare in questo contesto che appena un anno e mezzo fa la stessa Regione Emilia Romagna proponeva ai medici di lavorare su base volontaria anche se positivi, purchè asintomatici.'Tampone per screening periodico con cadenza quindicinale a tutti gli OS operanti in aree covid-19 al fine di definire le dimensioni delle forze lavoro in campo, nell’ottica di proporre, su base volontaristica, la ripresa del lavoro ai soggetti positivi ma asintomatici. Tale decisione dovrà ovviamente essere sottesa alla creazione di idonei ambiti di utilizzo degli OS ed alla creazione di percorsi di accesso e utilizzo delle risorse comuni idoneo' - si leggeva nell'allegato al Pg/2020/0239280 del 20 marzo 2020. Una decisone che, come spiegò l'assessore Donini , venne presa 'sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che abbiamo ricevuto'.