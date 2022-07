Il 25 settembre si vota: anche a Modena parte la corsa alla poltrona

Ora è ufficiale. Il 25 settembre si vota. Due mesi di campagna elettorale in un'estate anomala come, o forse più, del caldo che la attraversa.E, come in ogni campagna elettorale che si rispetti, sono già iniziate le schermaglie per ottenere un posto in Parlamento, un Parlamento ricordiamo che ospiterà 345 deputati e senatori in meno.Archiviata in fretta e furia la ramanzina sulla 'irresponsabilità di portare il Paese al voto' ( invettiva nella quale oggi si è esibito anche il sindaco Muzzarelli ), il Pd modenese è il primo a prepararsi alla corsa.Il segretario provinciale quattro giorni fa è stato chiaro : non verranno candidati i sindaci e gli amministratori locali. Questo significa che per lo stessole porte di Roma sono chiuse.Unica uscente locale èche punta al terzo mandato, mentre i paracadutatiprobabilmente cercheranno altre collocazioni., mentre appare scontato il ripescaggio di. Qualche ambizione anche per due uomini oggi alla corte di: l'ex sindaco di Medollae l'ex deputatoPer restare nel campo del centrosinistra quasi scontata la conferma di, numero 2 di Calenda, e diper Articolo 1.I 5 Stelle oggi contano 4 parlamentari modenesi:. Considerato il tracollo di consensi l'unico ad avere serie possibilità di riconferma è Lanzi, oggi promosso a referente regionale.In casa Lega probabilmente verranno ripresentati tutti e tre i parlamentari uscenti:(5 anni fa eletta con Forza Italia). Un terzetto accomunato dall'essere al primo mandato.In casa Forza Italia, dopo l'addio di Brunetta e Gelmini, si tenterà di ricomporre il partito. In chiave modenese logico immaginare una ricandidatura perormai big regionale del partito, dopo l'addio di Cangini.Infine Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni rispetto a cinque anni va è volato nei consensi. Scontata la candidatura dimentre tra le donne potrebbe provarciUltima nota la merita il partito di Paragone. Italexit oggi nei sondaggi è dato intorno al 3%, dovesse superare la soglia di sbarramento spera in una candidatura anche il modenese, oggi promosso a responsabile della comunicazione del partito. Giusti dovrà vedersela con la referente regionale