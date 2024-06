Modena, Mezzetti prepara la giunta. Obiettivo: evitare dominio Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

risultato elettorale sorprendente dei Dem il neo-sindaco di Modena Massimo Mezzetti, al lavoro per la costruzione della nuova giunta, si trova a fare i conti con la necessità di rispecchiare anche nella sua squadra il pluralismo che aveva cercato nel formare l'ampia coalizione a suo sostegno., da non iscritto Pd, guarda con una certa freddezza la battaglia che si è aperta tra i Democratici per gli assessorati. Come noto, in corsa per il Pd vi sono otto figure:Mezzetti però non vorrebbe avere più di quattro assessori Pd su nove e questo comporterebbe dolorosi tagli.

Gli 8 piccoli indiani, specchio dei famosi 8 candidati Dem alle primarie mai effettuate, stanno usando tutte le armi a disposizione per convincere il sindaco a sceglierli. Se per Solomita sarebbe pronto un posto da capo di gabinetto e per Bosi la presidenza del Consiglio comunale, resterebbero comunque almeno due esclusi, forse tre perchè non è un mistero di come Mezzetti vorrebbe far entrare 'facce nuove' per marcare una differenza con la giunta Muzzarelli. In discesa al momento le quotazioni della segretaria cittadina Venturelli, nonostante il boom di preferenze, e quelle dell'uscente Grazia Baracchi.



Per gli altri cinque assessorati quasi certo l'ingresso di Barbara Moretti per il Movimento 5 Stelle e Carmen Sagliano per Modena Civica, mentre l'Alleanza Verdi-Sinistra rivendica due nomi, considerato l'exploit alle urne. Resta a questo punto l'assessorato 'in quota' Azione.



Il nome più solido in termini di esperienza politica e caratura personale è quello di Paolo Zanca ed è proprio su questo profilo che - infatti - si stanno registrando le maggiori resistenze Dem. Al Pd non va giù infatti di veder premiato quello Zanca che ha mostrato autonomia rispetto all'appiattimento che ha caratterizzato gli altri alleati. Lo ha fatto a Modena criticando duramente la giunta Muzzarelli sul caso delle nomine in Hera, e non solo, e lo ha fatto a Formigine sostenendo una candidatura fuori dal cerchio magico del centrosinistra. Ma, paradossalmente, è proprio questa indipendenza di vedute che rende Zanca, l'assessore su cui Mezzetti punta maggiormente proprio per mostrare la propria autonomia e per mantenere, come ha ribadito nella sua prima lettera aperta alla città, le promesse fatte in campagna elettorale.

Giuseppe Leonelli