Modena, Policlinico svuotato: per il sindaco chi dice la verità 'alimenta paure'. Ma la Modena mostra il re nudo

'Che l’ospedale di Baggiovara mandasse in pensione, ridimensionasse (per ora), il Policlinico di Modena era cosa certa... Noi dipendenti dell’Aou lo sapevamo da dicembre, quando, facendoci, gli auguri di Natale nell’Aula Magna del Centro Servizi ce lo ha comunicato, fra canti natalizi e panettoni il Dg Luca Baldino. Io me lo ricordo bene, forse molti l’hanno rimosso. Ci siamo chiesti anche a cosa servisse la costruzione della Torre Materno Infantile, che sarebbe stata poi tirata giù'. Queste le parole pronunciate oggi da Maria Grazia Modena, professoressa, consigliere comunale, luminare di cardiologia
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Ora perchè la Modena dovrebbe mentire? Non ve ne è ragione alcuna. Peraltro lei stessa valuta in modo relativamente positivo l'ipotesi.
Ma il punto non è quello del merito, ma del metodo.
Il sindaco di Modena ha scritto poche ore
fa che 'si è arrivati perfino a evocare la chiusura del Policlinico di Modena o del suo Pronto Soccorso di via del Pozzo. Ipotesi prive di fondamento, diffuse alimentando paure e preoccupazioni del tutto ingiustificate tra i cittadini'.
Ora, poichè La Pressa ha dato conto di questa ipotesi - facendo riferimento a fonti assolutamente qualificate - spiace dover prendere atto di queste frasi del sindaco.
Maria Grazia Modena con semplicità ha detto la verità:
Baldino (non Muzzarelli, non la signora che egregiamente pulisce le stanze, non un dottore in corsia con una voce sussurrata all'orecchio) aveva annunicato il pensionamento e il ridimensionamento (per ora significa che si vorrebbe andare verso la chiusura totale) già 10 mesi fa. E 10 mesi già ci si chiedeva perchè costruire una palazzina che poi sarebbe stata eliminata.
Ecco perchè l'accusa di 'alimentare paure', almeno il nostro giornale, può con forza rispedirla al mittente.Giuseppe Leonelli