'Quali iniziative sono state promosse parallelamente al percorso partecipato e rivolte ai proponenti delle manifestazioni di interesse al fine di superare le criticità che hanno portato alla relazione tecnica da cui è conseguita la valutazione negativa? Come si è svolto il “percorso di accompagnamento dedicato ai soggetti economici intenzionati a promuovere ambiti di rigenerazione urbana” menzionato nel sito del Comune? E ancora, a che punto è l’iter propedeutico alla formazione del nuovo avviso pubblico previsto dalla delibera di Consiglio Comunale e con quali modalità verranno recepiti nel predetto avviso i risultati del percorso partecipato?' A porre le domande al sindaco e alla giunta, con una interrogazione urgente, è il consigliere comunale di Fdi Elisa Rossini.

Il tema è quello del famoso percorso partecipato promosso accanto alla bocciatura della giunta dei 19 progetti di rigenerazione urbana (il cosiddetto 'bando Muzzarelli), una bocciatura che aveva avuto l'inedito plauso proprio di Fdi. Ora dunque Elisa Rossini, dopo l'apertura di credito su questo dirimente tema urbanistico, incalza la giunta per ottenere il mantenimento delle promesse sul percorso partecipato votato in Consiglio.Ricordiamo che l'organizzazione di questi incontri ( per un importo pari a 55mila euro ) era stata delegata ancora una volta al colosso cooperativo Mediagroup che vanta appalti per milioni di euro col Comune sul fronte dei servizi su ogni ambito, dall'istruzione alla smart city, dalla cultura all'ambiente.