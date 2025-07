Pd, alle 17.31, due ore dopo l'intervista della ex dipendente Amo, il segretario Pd si è dimesso

Con un comunicato di oggi alle 17.31 - come anticipato da La Pressa - il segretario provinciale Pd Stefano Reggianini ha ufficializzato le dimissioni da segretario provinciale Pd. Dimissioni che arrivano a poche ore dalla intervista rilasciata a La Pressa dalla ex dipendente Amo.

'In relazione ai fatti che hanno visto coinvolta l’Agenzia per la Mobilità di Modena, della quale sono stato Amministratore Unico da luglio 2022 a giugno 2025, fatti che, rilevati qualche mese fa dal Direttore dell’Agenzia e dal sottoscritto, hanno portato a denunciare una ex dipendente della Società, il clima politico (e umano) che si è creato è talmente degenerato che non ritengo di poter proseguire oltre nel ruolo di Segretario provinciale, per non coinvolgere ulteriormente la comunità politica che mi aveva dato fiducia pressoché all’unanimità nel congresso dei mesi scorsi. Ribadite con forza la mia estraneità ai fatti, onestà e correttezza – continua Regginaini - per ragioni di opportunità e responsabilità questa mattina ho comunicato alla Presidente dell’Assemblea di Modena e al Segretario Regionale le mie dimissioni, con effetto immediato, dalla funzione di segretario provinciale del Partito Democratico della Federazione di Modena, a tutela della mia persona, della mia famiglia e della mia professione'.

Reggianini quindi, dopo essere stato difeso dai parlamentari Pd Vaccari, Rando e Guerra, lascia l'incarico.

Ora la presidente dell’Assemblea provinciale, Susan Baraccani, ha 30 giorni di tempo per indire una nuova seduta e verificare le condizioni per eleggere un nuovo segretario.