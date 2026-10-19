Modena, il Comune sarà parte civile nel processo per la morte di Antonietta Berselli

Il Comune di Modena sarà parte civile nel processo per la morte di Antonietta Berselli, uccisa lo scorso 28 febbraio in zona Crocetta da un'auto in fuga: questa mattina è arrivata la decisione della Giudice per l'indagine preliminare.

'Accogliamo con soddisfazione la decisione della Giudice per l’udienza preliminare di ammettere il Comune di Modena come parte civile nel processo per la morte di Antonietta Berselli - afferma il sindaco Mezzetti -. Per noi questa decisione ha un grande valore. La nostra costituzione di parte civile nasce dalla convinzione che questa morte rappresenti un danno per l’intera comunità e dalla volontà di essere concretamente al fianco della figlia di Antonietta e di tutti i suoi familiari. Vogliamo che sentano la vicinanza della città anche attraverso la nostra presenza nel processo. È un impegno che assumiamo con profonda convinzione e che porteremo avanti con determinazione'.