Sanitari senza Green Pass sospesi dal lavoro, altri 4 ricorsi, ma l'Ausl si oppone a tutti

L'Ausl continua ad opporsi alla richiesta di reintegro dei propri dipendenti, sanitari e amministrativi, sospesi per non essersi vaccinati o per non avere completato il ciclo vaccinale con la terza dose. Di fatto senza il Green Pass. Un centinaio, tra Ausl e Azienda Ospedaliera, fino a poco più di un mese fa, quando il Direttore Sanitario dell'azienda Ospedaliera Broccoli, rispondendo ad una nostra domanda, elencò i numeri degli operatori ancora sospesi dal lavoro senza stipendio. Tra questi anche una operatrice del settore amministrativo dell'Ausl poi reintegrata dal giudice del tribunale di Modena che ha accolto la richiesta della donna formulata sulla base della normativa che prevede che i dipendenti con funzioni prettamente amministrative (e quindi sganciati da funzioni sanitarie e a contatto con pazienti) possono essere esentati dall'obbligo.Una sentenza, quella di reintego, che in attesa che l'obbligo del Green Pass da vaccino per lavorare decada al 31 dicembre (salvo intervento del nuovo governo), pare avere spinto altri operatori sospesi a presentare ricorso. Quattro quelli giunti all'attenzione della direzione dell'Ausl di Modena le scorse settimane. E rispetto ai quali l'Ausl ha deciso di opporsi attivando il proprio studio legale per smontare e rigettare le ragioni dei propri dipendenti che anche alla luce non solo del diritto ma delle ultime evidenze che, appunto, smontano i presupposti del green pass come strumento di riduzione del contagio, chiedono semplicemente di esercitare il loro diritto al lavoro e di potere ritornare alle loro mansioni.Quelle che in diversi casi hanno condotto anche per 20-30 anni.Riassumento, da un lato l'azione di altri 4 dipendenti Ausl volta ad ottenere la dichiarazione di nullità, illegittimità e l'annullamento del provvedimento di sospensione, nonché la condanna dell’Azienda al risarcimento dei danni patiti, consistenti nella mancata retribuzione dalla data di sospensione fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dall'altro l'Ausl che si costituisce in giudizio per destituire di fondamento le pretese dei propri dipendenti sospesi. E tra questi, lo ricordiamo, non solo coloro che non hanno accettato di vaccinarsi ma anche coloro che non si sono sottoposti alla terza dose o, ormai paradossale in linea di principio e rispetto all'evidenza scientifica, sono guariti da covid da più di 120 giorni. Paradosso nel paradosso. Perché ancora oggi, in una fase in cui è decaduto in ogni dove anche l'obbligo della mascherina oltre a quello del Green Pass, e nonostante anche Pfizer abbia ammesso di non avere testato i vaccini sulla protezione dal contagio (facendo decadere tutti i presupposti alla base dell'introduzione del green pass), i 120 giorni di teorica protezione del vaccino dall'infezione, e dopo i quali sottoporsi alla dose successiva, valgono come parametro per sospendere i non vaccinati o non completamente vaccinati, o per vietare ai parenti le visite in ospedale e case protette, e non vengono contati per tutti coloro che solo per avere fatto la terza dose e non importa se 9-10-12 mesi fa, 'godono' del Green Pass illimitato che, come tale, non avrebbe davvero più senso d esistereGianni Galeotti