Segretario Confcommercio: 'No green pass criminalizzati? Negazionisti peggio delle capre'

'Perché veniamo criminalizzati? Perché i terrapiattisti negazionisti, in quanto ignoranti peggio delle capre, vanno marginalizzati il più possibile affinché facciano meno danni di quelli già prodotti'. Così sui social il segretario generale Confcommercio Modena interviene commentando la lettera ( pubblicata da La Pressa ) del gruppo MODENA LIBERA che manifesta pacificamente ogni sabato pomeriggio in centro storico a Modena per dire No al Green Pass. Il gruppo aveva criticato, con questa lettera aperta, il modo con cui alcuni media tenterebbero di equiparare le manifestazioni pacifiche (peraltro autorizzate dalla questura) a inaccettabili atti criminali.Un intervento che si inserisce nella lunga scia di attacchi scomposti e inaccettabili subiti da coloro che non sono vaccinati o che, indipentemente dal proprio stato vaccinale (ricordiamo coperto da privacy per legge), criticano il Green Pass. Da notare a margine che, come più volte ribadito , alle manifestazioni del sabato a Modena sono presenti anche diverse persone vaccinate e che la protesta, accanto agli slogan sulla libertà di cura, si concentra sul 'no' alle restrizioni dettate dal decreto sul Green Pass. Gli organizzatori inoltre hanno sempre preso le distanze da ogni forma di violenza, condannando ovviamente gli insulti e le minacce (che mai troveranno giustificazioni di sorta) subiti da medici o giornalisti ad opera di criminali.