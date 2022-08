Vaccini conservati male inoculati a 33 bambini: cosa sappiamo ad oggi

E' passata ormai una settimana da quando è emersa la notizia, ufficializzata da una nota Ausl di Modena, della inoculazione di 33 vaccini mal conservati ad altrettanti bambini a Pavullo. Tante le domande che restano ancora senza risposta per far luce su un caso per ora unico in Italia.Eppure il bugiardino Pfizer parla chiaro: quei vaccini, scongelati da più di 70 giorni, andavano gettati. Invece per due mesi, per 4 sedute diverse, sono stati somministrati a bambini da 5 ad 11 anni . Nulla si sa sulla data reale di scongelamento e neppure sulle modalità che hanno portato a scoprire il grave errore.Rifacciamo dunque il punto della situazione in attesa di risposte chiare da parte dell'Ausl. Risposte fondamentali per il sereno prosieguo della campagna vaccinale.