Agrivoltaico Carpi, ministro invita Righi a Roma: così il sindaco mette in buca Fdi

'Dopo la lettera inviata nelle scorse settimane, ho ricevuto una risposta ufficiale dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha fissato un incontro per martedì 15 aprile a Roma e che ringrazio per l’attenzione e la disponibilità'. A intervenire sul tema dell'installazione degli impianti agrivoltaici è ancora una volta il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, il quale dà conto della risposta ricevuta dal ministero alla sua lettera di qualche giorno fa (qui).

Nella lettera, indirizzata anche al presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, il sindaco partiva dalla situazione carpigiana ( clamorosamente stoppata in Consiglio dallo stesso Righi ), dove sono aperti i procedimenti per l’installazione di 13 impianti agrivoltaici per una superficie complessiva che si avvicina ai 300 ettari, per sottolineare che le norme in vigore superano le decisioni locali e non permettono agli enti locali di governare le trasformazioni del proprio territorio.'Sarà l’occasione per fare chiarezza sulla situazione e chiedere maggiori tutele per i nostri territori, che oggi rischiano di essere travolti da decisioni prese lontano.

Per questo ho invitato ufficialmente i consiglieri regionali Luca Sabattini e Annalisa Arletti ad accompagnarmi, in un’azione congiunta che metta al centro il nostro territorio, le sue eccellenze agricole e paesaggistiche, e il diritto delle comunità di avere voce nelle scelte che le riguardano. È fondamentale accompagnare ad una transizione energetica, ma questa va costruita a partire dal coinvolgimento dei territori. Difendere il territorio non è uno slogan. È una responsabilità'.E' evidente come la mossa di Righi di invitare la leader carpigiana di Fdi, Annalisa Arletti, all'appuntamento col ministro del governo Fdi, rappresenta una mossa che mette in difficoltà il centrodestra e rispedisce al mittente l'attacco scomposto che proprio Fdi aveva fatto accusando il primo cittadino di avere come baby sitter la segretaria Pd Ora la Arletti che farà? Se accompagnerà Righi confermerà la posizione del sindaco contraddicendo la linea locale di Fdi, se invece rifiuterà l'invito verrà accusata di disinteressarsi alla soluzione dei problemi ma limitandosi a cavalcare le polemiche.