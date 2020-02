Modena Calcio, emorragia dirigenziale: se ne va anche Morselli

Dopo Paolo Galassini anche Morselli di Emiliana Serbatoi (nella foto con Bonaccini) si è dimesso dal Cda, ma a differenza di Galassini mantiene il 10% di quote (per ora). Il membro del Consiglio di amministrazione e vicepresidente del Modena Calcio, Gian Lauro Morselli si infatti dimesso ieri. Smentite dunque le rassicurazioni di Sghedoni che appena pochi giorni fa aveva negato un addio di Morselli da sempre vicino a Galassini.

“Innanzitutto desidero esprimere a Gian Lauro i miei più sinceri sentimenti di stima e amicizia e ringraziarlo per il supporto e per l’attiva collaborazione fornita in questi anni. Sono certo che la sua partecipazione continuerà ai massimi livelli sia per la passione che nutre nei confronti del Modena come squadra di calcio che per la condivisione dei progetti societari” - afferma il presidente Romano Sghedoni, leader di Kerakoll.

Per quanto riguarda l’assetto societario, si conferma che eventuali modifiche verranno comunicate al termine del periodo dei 30 giorni successivi all’operazione di ricapitalizzazione sottoscritta in data 5 febbraio.