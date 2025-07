Pd Modena, via al toto-segretario: per il dopo Reggianini tandem Angelo Bruno-Susan Baraccani?

Finita l'onda lunga di Amo - il diluvio che ha travolto il PD modenese e ne ha azzerato la segreteria - il partitone aspetta che le acque defluiscano, rientrando negli alvei dell'ordinaria amministrazione della provincia più rossa d'Italia, o quasi. Come sempre accade dopo ogni scandalo. Un PD agevolato da una opposizione che, anche in questo caso, ha dimostrato di saper fare polemiche e comunicati ma nulla di più: perché, ci sia consentito, tutta la narrativa di FdI e Lega di questi giorni è stata un copia incolla di quanto anticipato giorno per giorno da La Pressa. Senza nessuna indagine, analisi delle carte, denunce. Azione Calenda Forza Italia che si svegliano con il comunicato del day after.In casa PD invece s’è dato corpo al grande reset. E dopo le dimissioni di Stefano Reggianini, in carica per poco più di un mese, è già iniziato il toto-segretario. Le prime indiscrezioni parlano di una svolta epocale: una scelta travolgente, che possa fare dimenticare al più presto quanto accaduto, mettendo a tacere le polemiche sui parrucconi e sul potere che si autoalimenta. Sfruttando al massimo il grave colpo subito dai maggiorenti tutti: Muzzarelli, Vaccari, Guerra, Rando.Oggi deboli più che mai.Per questo si parla di un ticket di due giovani promesse delle due aree della provincia: la pavullese Susan Baraccani, giovanissima consigliere comunale che ha sfiorato il clamoroso risultato alle recenti regionali, risultando prima dei non eletti. E Angelo Bruno (), quasi altrettanto giovane ma esperto vicesindaco di Soliera. Erede della dinastia Baruffi/Solomita, che da Soliera ha già scalato le vette del PD provinciale.I due giovanissimi potrebbero costituire la vera novità capace di dare, anzi meglio di ridare immagine e appeal a un partito che oggettivamente oggi è al minimo storico nei sondaggi. Con i due comuni più grandi, Modena e Carpi, amministrati - magari non benissimo ma molto meglio di prima - da sindaci non-PD.Secondo diversi dirigenti PD sentiti in queste intense giornate, Baraccani e Bruno potrebbero avere, oltre a Righi e Mezzetti, una bella cintura di dirigenti e amministratori nuovi a sostenerli in direzione. Non appartenendo alle vecchie e stantie correnti non avrebbero nemici interni, ma solo amici pronti a collaborare.Difficile dire in questo momento se l'operazione, che comunque ha già un congruo numero di sponsor, potrà davvero andare in porto. Certo è che il PD non potrà arrivare alla festa de l’Unità senza aver chiuso in modo estremamente credibile e con una netta discontinuità la partita del segretario.Per far passare la vicenda Amo come un incidente di percorso e non come il sintomo di un male molto più profondo e incurabile.