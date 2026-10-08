Buongiorno direttore Leonelli,

al 'sindaco' Mezzetti preferisco, pur all'opposto delle sue idee, il sindaco Lepore: franco, leale e sicuramente meno politicamente peloso.

E il direttore Leonelli? Beh... ultimamente pensa molto alla pubblicità, ai soldi ed alla fama, da buon democristiano (quale, molto probabilmente, sotto sotto è sempre stato).

Altro che tracotante. Piuttosto... accomodante: o Franza o Spagna, purché se magna (che tra l'altro è romanesco... una pura casualità?).

Buona giornata.

Cordialità.

Roberto Malavasi - Albareto





Carissimo Roberto, mi scuso innanzitutto se La Pressa non è in grado di pubblicare le Sue numerose lettere e segnalazioni. Le assicuro però che le leggo tutte con attenzione e molte hanno il merito di regalarmi un sorriso. Da qualche tempo Lei sottolinea quella che ritiene una mia adesione aprioristica (ovviamente a suo dire interessata) all'operato dell'attuale sindaco di Modena. La Pressa ha cercato in questi anni di ritagliarsi lo spazio di libertà più ampio possibile, sfuggendo a etichette e appartenenze. Non è un esercizio facile e non sempre il risultato è all'altezza delle aspettative dei lettori. L'oggettività non esiste, così come la libertà scevra da condizionamenti a volte inconsapevoli, ma le posso assicurare che la buona fede e la volontà di perseguire il fine che ho appena descritto non è mai venuta meno.

Giuseppe Leonelli