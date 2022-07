Di Maio in seggio emiliano blindato Pd? Tre anni fa diceva: 'Mai con partito di Bibbiano'

Siglato oggi l’accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. Un accordo che consente a Di Maio di poter non raccogliere le firme in vista del voto.Di Maio dunque correrà con Tabacci e, in coalizione, avrà un seggio sicuro nei collegi uninominali in cui il Pd pensa di vincere in carrozza ( come confermato ieri da Debora Serracchiani ).Eppure sono passati solo tre anni da quando Di Maio affermava che mai avrebbe fatto accordi col Partito di Bibbiano. 'Io col partito che in Emilia Romagna toglieva i bambini alle famiglie con l'elettroshock per venderseli non voglio avere nulla a che fare'.