Evidentemente quando è troppo è troppo, anche per l'opposizione 'responsabile'. Dopo le aperture di credito e il plauso alla giunta Pd digiunto dai banchi di Fdi all'annuncio della svolta sul tema rifiuti a Modena, davanti alla figuraccia della tariffazione puntuale e della lettera ( qui ) cofirmata da Hera e sindaco e poi smentita dal sindaco stesso, anche il gruppo meloniano avanza critiche all'amministrazione.Del resto quella lettera con le tabelle delle stangate per chi dovesse conferire oltre le soglie draconiane previste per la indifferenziata, ieri era stata criticata finanche dal Pd di, difficile dunque per Fdi non alzare la mano il giorno dopo.

Il fallimento della cosiddetta svolta di Mezzetti rispetto al metodo-Muzzarelli del resto è macroscopico e, anche volendo, ora le aperture di credito appaiono impossibili. E così Fdi si allinea sulla bocciatura che Forza Italia aveva annunciato, in solitaria, dal primo momento, già in Commissione ( qui ).'Delle due l’una: o Hera ha agito in autonomia, senza alcuna autorizzazione, includendo il presunto benestare del sindaco con un atteggiamento arrogante e fuori luogo che, purtroppo, non sorprenderebbe; oppure il sindaco ha effettivamente autorizzato la diffusione di un documento a suo nome, corredato da un tariffario di cui il Consiglio non è stato informato.

In entrambi i casi, le spiegazioni del capogruppo del Partito democratico Lenzini, che ha cercato di ridimensionare la questione definendola ‘un tentativo, partendo da un caso non reale, di fare un esempio’, appaiono inaccettabili: una pezza peggiore del buco' - afferma il comunicato stampa il capogruppo di Fdi a Modena. 'Non possiamo accettare che si discuta di cifre, conferimenti minimi e massimi, e persino penali, lasciando completamente all’oscuro il Consiglio comunale, le associazioni di categoria e i cittadini: non tollereremo ulteriori fughe in avanti'.Parole che anche il vicecapogruppo di Fdisottoscrive: 'La tariffa corrispettiva puntuale dovrebbe rappresentare un meccanismo incentivante, in cui chi più differenzia meno paga. Tuttavia, dalle informazioni emerse dalla lettera sfuggita di mano a Hera e al Comune, il principio del ‘meno paga’ appare del tutto variabile e non legato a un dato reale e noto, come la Tari pagata prima dell’introduzione del fallimentare sistema di porta a porta'.