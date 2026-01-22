Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

A fronte di numerose similitudini, stupisce il modo completamente diverso con il quale i vertici dei due enti hanno reagito allo scandalo

3 minuti di lettura
Tante volte, in questi mesi, è stato avanzato un parallelo tra gli scandali che hanno investito la Fondazione di Modena e l'Agenzia Amo. I casi sono ovviamente differenti e comportano diversi livelli di responsabilità da parte degli enti pubblici. Come giustamente rilevato dal consigliere Fdi Elisa Rossini (qui) 'si tratta di questioni che vedono differenti livelli di responsabilità, dirette per aMo della quale Comune e Provincia sono soci ed in quanto tali hanno il potere e il dovere di deliberare azioni di responsabilità, indirette e con la finalità di tutela dell’interesse della collettività con riferimento alla Fondazione'.
Vero, così come è vero quello che ha sottolineato anche ieri sera il sindaco Mezzetti all'incontro sulla sicurezza, e cioè che i soldi della Fondazione sono delle banche pur avendo finalità pubbliche, mentre quelli di Amo sono pubblici in senso stretto.
Eppure anche le affinità non mancano e non solo perchè i vertici della Fondazione - pur essendo ente privato - sono nominati in gran parte da enti pubblici, a partire dallo stesso Comune di Modena.
In entrambi i casi sono sparite centinaia di migliaia di euro: 515mila euro sottratti dal 2019 per quanto riguarda Amo, circa 2 milioni di euro (incredibilmente nemmeno la Fondazione sa la cifra precisa) dal 2020 (come spiegato dall'avvocato Enrico Fontana) per quanto riguarda la Fondazione di Modena.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In entrambi i casi i soldi sono usciti attraverso bonifici tracciati. In entrambi i casi nessuno con responsabilità di vigilanza se ne è accorto. In entrambi i casi la colpa è stata imputata a un singolo dipendente infedele. In entrambi i casi parliamo di denaro che doveva essere usato per la collettività (per il trasporto pubblico nel caso di Amo, per le erogazioni sul territorio nel caso della Fondazione). Addirittura al vertice dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione siede il professor Giulio Garuti, lo stesso professionista chiamato, con affidamento di incarico, a strutturare la dotazione del Modello 231 anche in Amo.
A fronte di queste numerose similitudini, stupisce quindi il modo completamente diverso con il quale i vertici dei due enti hanno reagito allo scandalo.
Amo dopo alcuni mesi ha visto il completamento azzeramento dei propri vertici. L'amministratore unico Stefano Reggianini (già scaduto dalla carica) si è dimesso addirittura dal nuovo incarico di segretario Pd, l'ex direttore di Amo Alessandro Di Loreto si è dimesso dal nuovo incarico di assessore a Carpi, il direttore generale in carica, Daniele Berselli è stato cacciato dal nuovo amministratore unico Andrea Bosi ed è stato sostituito da Roberto Bolondi, stessa cosa per Vito Rosati che ha lasciato la poltrona di Revisore unico a Riccardo Bonetti.
E la Fondazione di Modena?
Nonostante sia sparita una cifra quadrupla rispetto ad Amo, non è accaduto nulla. Dopo sei mesi dalla scoperta dell'ammanco da parte della Guardia di Finanza, il presidente Matteo Tiezzi è ancora al suo posto, così come il direttore generale Luigi Benedetti e il presidente del Collegio revisore Alessandra Gualandri.
Una differenza in parte spiegata dal 'silenzio assordante' (per citare le parole del sindaco Massimo Mezzetti) che ha coperto il caso Fondazione per mesi a differenza del clamore sollevato dal caso Amo, ma che evidentemente deve essere giustificata anche con altri argomenti.
Giuseppe Leonelli
Nella foto da sinistra in alto: Berselli, Reggianini, Tiezzi, Benedetti, il cda della Fondazione e Giulio Garuti
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Noi reagiamo un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

Noi reagiamo un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'