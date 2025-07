Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, d'intesa con il direttore generale Lorenzo Minganti, ha firmato la disposizione che individua i dirigenti a tempo indeterminato che entreranno in servizio dal prossimo primo ottobre quando si darà completa attuazione alla riorganizzazione della macchina comunale recentemente deliberata dalla Giunta. La disposizione firmata dal sindaco individua 'Daniela Migliozzi come dirigente del settore Affari istituzionali e servizi demografici nonché vicesegretario generale e Guido Calvarese come nuovo dirigente per l'ambiente, Stefania Storti è la responsabile delle risorse finanziarie, Maria Sergio della pianificazione e gestione del territorio, Elisabetta Pesci delle risorse umane, Luca Salvatore dei servizi demografici, Michele Tropea del patrimonio, Barbara Nerozzi degli strumenti negoziali urbanistici. Entro ottobre si saranno anche concluse le procedure di selezione per dieci figure dirigenziali a tempo determinato.

Il Comune in questo contesto ufficializza quanto già pubblicato in anteprima da La Pressa. Il dirigente Roberto Bolondi sarà collocato in aspettativa 'dato che è in procinto di assumere il ruolo di direttore generale di Amo, l'agenzia per la mobilità'.

Piazza Grande con queste parole ufficializza di fatto anche la cacciata dell'attuale direttore Daniele Berselli, il cui allontanamento era nell'aria, ma non era stato sinora reso noto dall'amministratore unico Andrea Bosi. Al posto di Berselli andrà dunque Bolondi e viene bocciata la linea di Bosi che avrebbe puntato sull'ex dirigente Cna Mirko Valente.

Nella foto Bolondi e Berselli