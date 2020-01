Sotto La Pressa, Lugli (Altra Emilia Romagna): 'Liberiamoci da mafie'

Ultimo giorno di interviste 'Sotto La Pressa' in vista del voto per il governo della Regione Emilia Romagna di domenica. Ospite della puntata di oggi in diretta Facebook è stato il candidato presidente della lista di sinistra antagonista alla coalizione guidata da Bonaccini, il modeneseAl centro della lista L'Altra Emilia Romagna vi è la lotta al radicamento mafioso , i temi ambientali e il no alla privatizzazione di scuola e sanità.'In Emilia-Romagna la criminalità organizzata ha oggi un radicamento senza precedenti, anche grazie alla collusione di settori della società che hanno aperto le porte dell’economia e delle professioni alle mafie - afferma Lugli -. L'Emilia Romagna è la terza regione in Italia per lavoratori irregolari, la quarta per interdittive antimafia emesse e la quinta per riciclaggio. È qui che si è svolto Aemilia, il secondo maxiprocesso del nostro paese contro un’organizzazione criminale di stampo mafioso, dopo quello di Palermo del 1986. È l'unica regione, insieme al Piemonte, che conta al proprio interno tutte le mafie italiane e tutte le mafie straniere. Tutto questo non possiamo accettarlo e ciò che è stato fatto è evidentemente insufficiente'.Sui temi ambientali L'Altra Emilia Romagna ha sottoscritto le posizioni di Legambiente . 'L'obiettivo comune è molto chiaro e sottende alla svolta verde sempre annunciata (e mai realizzata) che tutela la natura, l'incolumità dei cittadini e il lavoro. I tre elementi sono strettamente correlati e la questione climatica, assieme a quella dell'occupazione sicura e di qualità, è al centro del nostro programma elettorale e lo sarà anche in futuro, perché sempre più la sostenibilità ambientale si identifica con queste pre-condizioni'.Infine il macrotema della difesa del lavoro (emblematico il caso di Villa Margherita a Modena ) e il no alle privatizzazioni nel mondo della scuola e della sanità . 'Il presidente della Regione promette di difendere la sanità pubblica, ma a telecamere spente aumenta le risorse destinate al sistema del privato accreditato come dimostra l'accordo siglato con l’associazione dell’ospedalità privata per aumentare la loro quota di prestazioni specialistiche e di ricoveri a spese del servizio sanitario regionale. Un modello di privatizzazione del tutto sovrapponibile a quello che propone la candidata leghista e che è stato già realizzato in Lombardia e Veneto. Noi de L’Altra Emilia-Romagna lo contestiamo e lo contrasteremo. I soldi pubblici vanno investiti esclusivamente nelle Case della Salute e negli ospedali pubblici'.