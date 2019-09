'Ecco tutti i legami tra la sinistra e il sistema Bibbiano'

'E' ora di fare chiarezza tra il mondo politico della sinistra e i fatti e le persone che gli inquirenti ritengono essere protagonisti del Sistema Bibbiano'. A parlare è il deputato di Fratelli d'Italiache in un video pubblicato oggi elenca in pochi minuti con precisione le date che dimostrano i punti di contatto tra la galassia Pd e i fatti descritti nell'inchiesta Angeli e Demoni. Date e fatti che del resto proprio La Pressa ha tratteggiato anche attraverso la pubblicazione di larghi stralci integrali, in 15 puntate unica ad averlo fatto, della ordinanza del Gip.: la presidente della commissione Pari opportunità della Regione Emilia Romagnadel Pd invita, nota esponente mondo Lgbtq ancor oggi agli arresti, e il sindaco di Bibbiano, oggi indagato e solamente sospeso da primo cittadino, e conclude invitando tutti i partecipanti della Commissione a venire in Val d'Enza indicando quello come modello da seguire.: L'onorevole Pd, allora vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui minori, ospita alla Camera dei deputati Federica Anghinolfi, sempre per descrivere l'efficenza del Sistema di affidamento minori Val d'Enza. La Zampa, pur non rieletta, oggi è sottosegretario del governo Conte Bis al ministero della Salute.: Il Pd invita la Anghinolfi alla festa dell'Unità di Bologna per parlare di minori e violenza sui minori.E queste - afferma Bignami - 'sono solo alcune delle tante date e dei tanti incontri di tal tipo. E poi ci sono i soldi. I nostri soldi, usati dalla Regione Emilia Romagna a guida Pd per finanziare le attività dei protagonisti del Sistema Bibbiano.vennero erogati 23mila di contributo alla associazione Sinonima, avente tra l'altro come scopo sciogliere le resistenze sul tema affido e omosessualità. Legale rappresentante di questa associazione è, ex fidanzata della Anghinolfi e affidataria indagata nella inchiesta'.E ancora: 'Alla stessa associazione Sinonima la Regione ha erogato tanti altri finanziamenti, l'ultimo dei quali assegnato, poco prima che il caso esplodesse, il, 17mila euro'.E infine l'ultima data snocciolata da Bignami, che ricorda anche le dimissioni da consigliere comunale della 5 Stelle. per difendere la Anghinolfi e pure la famosa donazione del Movimento alla onlus diHansel e Gretel.: viene istituita la Commissione regionale di inchiesta su nostra pressione. Ma incredibile da dirsi, la presidenza viene data al Pd e le vicepresidenza a LeU e Pd'.'Tutto questo aveva solo un obiettivo: demolire l'istituto della famiglia naturale e aggredire le figure genitoriali per sottrarre le famiglie ai genitori. Alimentando un business che in Italia ammonta a diversi miliardi di euro' - chiude Bignami.