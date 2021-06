Ex primario Ps Modena: 'Vaccino ai minorenni, i genitori non si affidino al pensiero unico'

Caro direttore, da sempre due principi indirizzano i medici: primo non nuocere e nel dubbio astenersi. Come ben sai ho sempre consigliato i sieri anti Covid alle persone fragili e sono sempre stato contrario alla somministrazione alle persone sane e particolarmente ai giovani. Oltre tutto io e il mio gruppo Ippocrate visitiamo e curiamo a domicilio i malati Covid, sin dai primi sintomi, con risultati straordinari a dimostrazione che il Covid è curabile.Nel caso tragico della diciottenne genovese i pochi giornali che hanno dato la notizia hanno enfatizzato il fatto che la vaccinazione fosse stata ”volontaria”. Dopo settimane di bombardamento mediatico: o ti vaccini o ti rovini le vacanze, o ti vaccini o diventi cittadino di serie B, dove starebbe la volontarietà? Questo significa tirare il sasso e nascondere la mano. Queste considerazioni dovrebbero essere motivo di confronto specialmente quando i genitori saranno incoraggiati a vaccinare i minorenni; renderei obbligatorio ascoltare prima della decisione un confronto alla pari con scienziati di chiara fama tipo Montagnier o Raoult che hanno idee differenti. Ma questo viene censurato perché potrebbe creare dubbi, dubbi che sono alla base della scienza e della conoscenza ma che potrebbero intralciare il pensiero unico.

