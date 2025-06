Ma davvero il Pd può permettersi di avere l'amministratore uscente di Amo come segretario?

Il tema lo ha posto per primo nei giorni scorsi il consigliere Lega Giovanni Bertoldi , ma al di là delle schermaglie politiche, la questione ha un peso oggettivo, soprattutto dopo le parole del sindaco Massimo Mezzetti. Stefano Reggianini, ex sindaco di Castelfranco Emilia e amministratore unico di Amo fino a oggi ( giorno in cui ha lasciato l'incarico a Bosi ), può permettersi di restare alla guida del Pd, partito che esprime la stragrande maggioranza degli amministratori in provincia di Modena?La domanda non è affatto banale. Massimo Mezzetti ha dichiarato che nella vicenda dell'ammanco da 400mila euro (che diventano 500mila con i conti 2025) vi sono state 'falle colossali nei controlli e che occorre resettare tutto'. Bene, benissimo anzi.Ma se davvero la situazione è così grave, se per Mezzetti occorre resettare tutto in Amo ( compreso implicitamente il ruolo del Revisore unico Vito Rosati che ha molteplici incarichi nell'orbita Pd ) come è possibile premiare l'amministratore unico uscente, il volto dell'Agenzia, lasciandolo alla guida del primo partito in provincia di Modena?Stefano Reggianini, appena eletto segretario al posto di 'Teto' Vaccari, oggi non solo è il capo del partito che sostiene le giunte della maggior parte dei Comuni soci di Amo, ma è anche ilsegretario politico del nuovo amministratore unico di Amo, quell'Andrea Bosi che fino a poche settimane fa era consigliere comunale Pd e che Mezzetti ha voluto alla guida della Agenzia che, è evidente anche a un cieco, andava commissariata. Alla comunità democratica Pd va bene così?Insomma, Mezzetti non è iscritto al Pd e ha avuto le mani abbastanza libere per tirare bordate ad effetto, il punto ora è capire se le sue sono state sparate un tanto al chilo o se davvero si tradurranno in fatti concreti. Il commissariamento non c'è stato e in Amo tutto continua come sempre, con gli incarichi politici di sempre, nel Pd stessa cosa?