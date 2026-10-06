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Modena, semaforo in via Staffette Partigiane ancora fuori servizio: sono passati 4 giorni, Edison che fa?

Modena, semaforo in via Staffette Partigiane ancora fuori servizio: sono passati 4 giorni, Edison che fa?

'Questa mattina ho chiamato il numero verde di Edison. La centralinista aveva già la segnalazione. 'Ci vorranno due giorni', questa la risposta'

1 minuto di lettura

Buongiorno, vorrei segnalare la mal gestione ancora in corso di Edison. Sono ormai tre giorni che il semaforo all’incrocio fra viale Alessandro La Marmora e via Staffette Partigiane è fuori servizio. Un incrocio pericolosissimo. 24 ore da quando sono tornata al lavoro ieri mattina magari non funziona già da prima. Questa mattina ho chiamato il numero verde di Edison. La centralinista aveva già la segnalazione. “Ci vorranno due giorni”, questa la risposta. Quindi non so se due giorni da ieri o da oggi. Fatto sta che in precedenza, sotto la gestione di Hera, alla prima chiamata in meno di due ore i tecnici erano già al lavoro. Grazie per l’attenzione. Voi sicuramente riuscite a sollevare il problema meglio di me.
E dire che Zeta Service non è cosi lontana. A questo punto dovrà arrivare la ditta di Padova. Assurdo.
Cordiali saluti.
MR

 

Gentile lettore, grazie della sua lettera. Il problema in effetti è stato segnalato già sabato dal nostro quotidiano e - dopo 4 giorni - nulla è cambiato, se non la modifica dello stato del semaforo da spento a lampeggiante. La situazione è davvero inaccettabile, in primis per la sicurezza degli automobilisti.

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