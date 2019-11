Per tecnici della Regione Bibbiano è 'raffreddore': ecco il video

affidi

'Se queste sono le conclusioni dei 'tecnici', figuriamoci quali saranno quelle dei politici'. Così la leader di Fratelli d'Italia,, interviene sugli esiti della commissione di esperti sul sistema degliin Emilia-Romagna nominata dalla Giunta Bonaccini, che ieri ha presentato la sua relazione finale di fronte all'altra commissione sui minori, quella d'inchiesta messa in piedi dall'Assemblea legislativa. Le dichiarazioni del presidente della commissione tecnica Giuliano Limonta ('L'organismo dell'Emilia-Romagna è sano nonostante alcuni raffreddori') hanno fatto indignare Meloni intervenuta a sua volta in risposta alle considerazioni del dem'Il capo della commissione difende il lavoro di quei tecnici che la sinistra ha nominato per raccontarci che il sistema è 'sano' e che lo scandalo Bibbiano è solo un 'raffreddore' - critica la leader Fdi - se queste sono le conclusioni dei 'tecnici', figuriamoci quali saranno quelle dei politici: Bibbiano non esiste e le famiglie devono ringraziare i servizi sociali della Val d'Enza per aver tolto loro i figli'.Boschini, in precedenza, aveva detto: 'L'uscita della presidente Fdi è l'ennesima riprova che su Bibbiano, ma più in generale sul sistema di tutela dei minori, una certa parte politica non vuol capire e informarsi - attacca Boschini - preferendo di gran lunga l'urlo politico, la voglia di strumentalizzare, di usare Bibbiano per far perdere un voto a qualcuno e guadagnarne uno per sè. I bambini non hanno bisogno di questo. Hanno bisogno di controlli veri su quello che fanno i servizi sociali. È quello che stiamo facendo nella commissione assembleare di inchiesta e oggi presentiamo la nostra relazione, piena di dati, considerazioni normative e proposte migliorative. Se stavolta la Meloni, prima di urlare, vorrà leggere (sono 250 pagine), studiare, capire e distinguere, sarà la benvenuta'.Ricordiamo che ha invece letto integralmente le 277 dell'Ordinanza del Gip dandone un resoconto dettagliato in 15 puntate ancora tutte on line disponibili. Documenti che il presidente della Commissione, dice di non aver avuto. In ogni caso - come si vede - bastava leggere il nostro quotidiano per averne ampia sintesi.Oggi il capogruppo Fdi Michele Facci si è infatti presentato in commissione d'inchiesta sugli affidi con l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del gip di Reggio Emilia, chiedendo alla commissione di metterle a disposizione dell'ufficio legale della Regione. Ieri infatti l'avvocatura aveva detto in commissione di non avere ancora gli elementi sufficienti per procedere e di aver affidato ad un legale un mandato esplorativo. 'Parliamo di documenti riservati, chiedo a Facci come faccia a esserne entrato in possesso e sottolineo la delicatezza della materia', è intervenuto allora il consigliere e segretario regionale Pd. E il presidente della commissione, Giuseppe Boschini ha confidato di aver richiesto i documenti all'autorità giudiziaria, 'per via ufficiale, senza aver ottenuto risposta'.Nervi tesi anche sulla relazione finale della commissione, la cui bozza è stata presentata oggi dalla presidenza. La relazione verrà discussa nelle sedute in programma il 13 e il 14 novembre, per poi approdare in assemblea per la conclusione dell'iter (presumibilmente nelle sedute in programma dal 19 al 21 novembre). 'Ci volete fornire una relazione già scritta, 'cotta e mangiata'', ha accusato(Fi), mentrehanno sottolineato che 'se l'obiettivo della commissione è quello di scrivere insieme un testo il più possibile condiviso, dobbiamo almeno poter leggere la bozza durante l'illustrazione'.Fratelli d'Italia, con Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci, ha parlato di comportamento 'inaccettabile' edel gruppo misto è uscito dall'aula. 'Questa è una commissione seria e la polemica è strumentale - hanno replicato dalla presidenza con interventi di vario segno- e i commissari potranno discutere nel merito della relazione, proponendo modifiche e integrazioni del testo che saranno discusse nelle prossime due sedute prima del passaggio del testo all'assemblea'.